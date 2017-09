Drømmebetingelser for V64-bankeren

Erik Adielsson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En HØYINTERESSANT uke er kommet i gang, og her er det utrolig mye å glede seg til. Det blir superonsdag på Bjerke, og her fordeles bonuspotten på Kr.866 715 til alle med 7-rette. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Av andre høydepunkter vil vi nevne at det på lørdag er det JACKPOT i V65-spillet til Harstad, og det ligger Kr.414 584 ekstra i sekserpotten. Søndag er det JACKPOT i V65-spillet til Momarken, og herlige Kr.663 239 ekstra i sekserpotten. På søndag er det også duket for en strålende V75-omgang fra Solvalla, og her kjøres det blant annet Svenskt Travkriterium.

Eskilstuna byr på en interessant V64-omgang tirsdag, og det er en omgang uten den helt store kvaliteten på løpene. Her er det "hverdagshestene" som gjør opp, og vi blir alt annet enn overrasket om dette betaler ut flotte kroner. Vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 9 Sete – Har et utrolig fint løp foran seg denne tirsdagen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på den. Den var bunnsolid i nederlaget sist, og den virker å være på vei mot en ordentlig bra form igjen. Blir kuskeplusset med Oskar J. Andersson, sporet passer perfekt, og leverer den på sitt beste, ja, da tror vi ikke den taper. MÅ BARE SPILLES!

Dagens banker:

V64-2 : 3 Minnestads Ecuador – Var solid i nederlaget etter pause sist, og den fortsetter å utvikle seg. Kom frem i dødens i det nevnte løpet, og på en noe sugen bane fullførte den klart bra. Kan ventes enda et hakk forbedret til denne oppgaven, den er kjapp i vei, og fra tet dreier det seg normalt om en vinner. På en god bane burde den kunne 14,5, og det rekker normalt langt. BANKER!

V64-3 : 7 Lotusjasmine – Vi tar med tre hester i dette løpet, og bak favorittene 11 Hållihop/4 Game Boko, så må vi bare varsle for en hoppe som har funnet superformen. Nå sist spurtet den enormt etter et passivt opplegg, og den gikk pigg i mål. Klaffer det bare litt fra et dårlig spor er den med å gjør opp om det, og man skal være forsiktig å undervurdere den for mye. Har form til å skrelle! OBS!

V64-4 : 2 Taffy – Spennende løp med flere mulige objekter. Hesten vi heiser frem blir ikke tatt på alvor, og når dette tipset ble lagt ut hadde den 3,7% av innsatsene på seg… Det blir helt feil for oss, og her må i hvertfall vi prøve oss. Gikk i tet sist, solgte seg dyrt, og ble kun plukket ned av kapable Valeur oppunder mål. Nest sist slo den over i passgang like før mål, og da var den hakk i hel på Obi Degato (ca 13,3/1640ma). Tredje sist spurter den sterkt etter sene luker, og også da møtte den gode hester. Har TOPPFORM i kroppen, den står veldig fint til her, og som lite spilt er den verdt et forsøk. OBS!

V64-5 : 3 Jaques Noir – Er VELDIG GRUNNKAPABEL, men den har rotet mye på slutten, og raden er derfor så som så. Kommer nå ut etter en liten pause, og henger den bare sammen i aksjonen fra start til mål, ja, da tror vi det dreier seg om en vinner. Kan åpne bak bilen, og det kan muligens bli tidlig tet. Settes først på ranken, men vi tør ikke å banke den. Motbudet er 5 Raja Ribb som det ble feil for sist, men som er ordentlig bra, og den duger godt i omgivelser som dette. Disse to skiller seg ganske klart ut på forhånd.

V64-6 : 3 Raise Broline – Har en drømmeoppgave foran seg i finalen, og det kan være en banker for de som ønsker å gå tynt. Var riktignok ikke på topp i Norge sist, men den har fått en pause etter det løpet, og varsles å være pågang igjen i jobbene. Motivert, men ingen banker før den viser toppform.