En nydelig V64-banker

Örjan Kihlström kjører vår V64-banker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Strålende V65-omgang på Solvalla

V65 Biri: Kristine baner vei på Biri

Oddstips 1: Bale og Ramsey likner ikke seg selv

Oddstips 2: Kroatia dundrer videre mot EM

Oddstips 3: Serbia har en gullgenerasjon på gang

Eliteserien: Her er vårt tabelltips

En deilig weekend venter, og ikke noe er bedre enn å starte den med lunsj på Solvalla. Her blir det som vanlig en internasjonal V65-omgang med start kl.12.45. Om kvelden knaller Biri til med en spennende V65-omgang kl.18.50, før Romme avrunder med et topp V64-spill kl.19.25.



Verdt å merke seg denne helgen er at vi kjører to V75-omganger. Undertegnedes hjemmebane, Sørlandet, arrangerer den norske på lørdag. Her starter V75-1 kl.15.00. Søndag er det også en vanlig V75-omgang fra Sverige (0,50 øre rekken), Halmstad står for løpene, og V75-1 starter kl.14.30

Nye sterke tips ble servert i Bergen 23. mars!

Det ble ny opptur for våre tips til Bergen Travpark denne torsdagen! Nettavisens lille V65-forslag på Kr.240 betalte ut fine Kr.1 717,-. Her banket vi blant annet 2-valget Tinn Jerker. I V5-spillet ble det også fullklaff for det minste forslaget, og her var innsatsen Kr.200,-. Her kunne man hente ut Kr.2 459,-.



PS! Vi har åpnet året på Bergen Travpark meget bra, og vi har allerede vært med på et par saftige oppturer! 23. februar innfridde Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) som deilige godbiter. På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-. Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Alt satt på Forus 21. mars!

Det ble NY suksess for de som tok rygg på undertegnedes tips på Forus denne tirsdagen! Absolutt alt satt, og Nettavisens lille V65-forslag på Kr.192 betalte ut Kr.2 084,-. I V5-spillet betalte Nettavisens lille bong på Kr.192 ut Kr.887,-. Tar du rygg på undertegnedes Forus tips?

Leirvåg med solide tips på Leangen 20. mars!

Leirvåg var i storform på sin favorittbane denne mandagen, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg! I V5-spillet satt Nettavisens minste forslag på Kr.150 som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.7 841,-. Supersjokket Byes Banker (3,3%) var trygt plassert på bongene. Prins Tom (2-valg) var en herlig tipsener, og DD-banker mot dagens største favoritt, Fjord Jerven.



Det ble også fullklaff i V65-spillet, og her betalte Nettavisens lille-bong på Kr.180 ut Kr.1 093,-. Du tar vel rygg på Leirvåg på Leangen?



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Romme avrunder fredagen med et herlig V64-spill hvor årsdebuten til Delicious US er det soleklare sportslige høydepunktet. Stjernen til Daniel Reden er selvfølgelig dagens soleklare banker! Ellers byr vi på noen luringer i de øvrige løpene, og vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 2 Johannes Sisu – Her er det en fersk kusk i mot, men hesten, ja, den er på vei mot storformen. Avsluttet meget sterkt etter å ha blitt grovt hindret i den siste svingen sist, og den kom til mål med krefter igjen. Står NYDELIG til bak bilen, og det fra slike utgangsposisjoner mindre bra kusker er verdt et forsøk!

V64-2 : 5 Fame Suspect – Har gjort det meget skarpt i monte, men sist kom altså galoppen. Vi liker aldri når hester får en seiersrad brutt, og ofte er det en grunn for slikt. Skikker den seg, og ikke galopperer så dreier det seg om en STOR SJANSE. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke den nå.

V64-3 : 4 Delicious US – Er en stjerne, og en hest vi vil se i årets Elitlopp. Nå er det dags for årsdebut, og dette er en hest som ALDRI hadde blitt tatt ut om den ikke var 100%. Her blir det oppvisning om Kihlström ønsker, og bankeren er selvfølgelig soleklar. Nyt løpet!

V64-4 : 3 Razumi – Hadde vært seiersfarlig med klaff sist, og da hadde den nok utfordret en såpass bra hest som Invicta. Avsluttet nemlig styggfort etter hinder på veien, og den gikk helpigg i mål. Inntrykket var meget bra, og den fikk to pluss i kanten av oss. Nicklas Westerholm har innledet året helt strålende, og hesten er i de beste hender. MÅ BARE PRØVES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 10 Reiug – Et formløst felt, og dette er ikke helt lettløst. Reiug kan dog være en spennende skrellhest, for på ren kapasitet går ingen klar. På fredag blir det trolig skorykk på alle fire, og den er som best da. Rapportene på den er veldig fine, og den kan ikke få et bedre løp motstandsmessig. Kan skrelle om den bare henger sammen i aksjonen sin!

V64-6 : 10 Candor Hall – Var bra på Bjerke sist, og det ble tilslutt en enkel seier. Det var et bra formbeskjed etter pausen, og noen innsatser under pari grunnet sykdom. Her er det normalt kun 11 Nahar i mot, og vi låser finalen tynt.