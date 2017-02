Enorm V64-jackpot med 2,5 millioner ekstra i potten

Per Lennartsson er meget sentral i dagens jackpotomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4 Bergsåker: Spennende søndagslunsj

Oddstips FA-cup: Fulham kan ta Tottenham

Oddsdobbel: Valencia må kjenne sin besøkelsestid

Oddstips Ligue 1: Ny smell for Saint-Etienne

Tippetips: Mourinho jakter trofeer

VM slalåm: Henrik er den store gullfavoritten

Lotto lørdag: Mann vant 16,5 millioner

En herlig søndag venter for vi som liker å spille på trav, og i dag er moroa allerede i gang kl.12.45. Bergsåker knaller til med en spennende lunsj, og her skal vi være med å kjempe om fine kroner! Deretter venter en gedigen jackpotomgang i V64-spillet! Örebro står for løpene, og her ligger det hele 2 569 297 ekstra i potten! V64-1 starter kl.16.10. Uken avrundes i Harstad, og V65-spillet er i gang kl.18.15. Glem ikke at vi tømte lukene i Harstad sist, og det ble en ordentlig spillfest for våre kunder! Dacapo nå?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er duket for en monsterjackpot i dagens V64-spill, og det ligger altså hele 2 569 297 ekstra i potten! Omgangen til Örebro er knallspennende, og noen av løpene er mildt sagt vriene! Vår banker kommer ut i V64-5, og her må vi bare tro mye på 3 Xceed GT. Bongene våre er frekke, og inneholder en rekke luringer! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 6 Fellini Boko – Vinner dette løpet om den kommer seg foran, og ikke blir like hissig som sist. Vi ble nemlig ikke veldig imponert av den da, og det var en trøtt hest som vant. Er ekstremt bra på ren kapasitet, og den er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Motivert favoritt, men vi lar den ikke stå alene på bongen. 2 Moa Star – Er noe for de som jakter en skrell. Er BETYDELIG bedre enn raden, og snart må vel det løsne for denne? Sist fikk den aldri sjansen, og ble sittende bom fast. Benzon opp er spennende, og med flyt kan den sjokke. OBS!

V64-2 : 2 Back On Line – Likte vi skarpt på Bjerke sist, og det kan dreie seg om tet og slutt nå. I det nevnte løpet på Bjerke sist ble det lekestue fra tet, og den la inn 15 s 800m med krefter igjen. Var nyklippet, og det var en kraftig forbedret hest som viste seg frem etter pause. Her er det med få unntak svært billig i mot, og det må dreie seg om en bunnsolid sjanse. SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-3 : 6 Lima Star – Gjorde flere fine løp mot betydelig tøffere konkurranse enn dette i fjor, og nå er det altså duket for årsdebut for 4-åringen. Har trent fint i vinter, og selv om formen ikke er på topp direkte så kan det rekke til seier mot en ikke veldig tøff gjeng. Prøves som en mulig skrell i et spennende løp!

V64-4 : 10 Omay Southwind – Blir ekstremt lite spilt denne søndagen, og det mener vi bestemt er helt feil. Den spurtet fint på en krevende bane nest sist, mens den nå sist ble plukket ned av hesten som satt i rygg leder. Anders Svanstedt var veldig opp på sin springer før det siste løpet, og man skal også huske på at dette er en hest som er klart best fra rygg… Her oser det bra tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 3 Xceed GT – Er en av de hestene i grunnlaget i Sverige med best form. Har virkelig lyst opp på slutten, og den så helt strålende ut til seier sist. Da hadde vi 12,2 s 800m på klokken uten at Per Lennartsson kjørte noe sånn veldig. Blir normalt kjørt på sikkerhet fra start, deretter sender fort Lennartsson sin springer fremover. Neppe noen i dette feltet tør å svare, og det må dreie seg om en STOR sjanse. VI BANKER!

V64-6 : 9 First Diamond – VIDÅPEN finale, og her kan det så absolutt smelle til. Vår ide er under en kraftig utvikling, og den hadde et herlig kick i steget sist. Avgjorde da på noen få steg tilslutt, og den så helt ubrukt ut over mål. Står ikke tilbake for en av disse på ren kapasitet, og er den like bra igjen, ja, da er den med å kjemper om seieren. OBS!