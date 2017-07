Enorm V64-omgang med kval til StoChampionatet

Johan Untersteiner kjører en av våre V64-bankere. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En av årets fineste V64-omganger venter denne kvelden. Det skal altså dreie seg om kval til StoChampionatet neste helg, og dette er noe vi gleder oss stort til. Det pleier stortsett alltid å smelle litt til i noen av løpene, og vi går derfor for to bankere slik at vi har råd å gardere flere av de andre løpene bredt. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Cash Crowe – Blir dagens tyngste favoritt, og feilfritt dreier det seg også om en vinner. Gikk 09,8 s 1000m sist, og var helt strålende til seier. Dog viste den seg å være DUM bak bilen nest sist, og vi blir fakta ikke sjokket om dette vil skje igjen. Motivert storfavoritt, men med galopprisiko bak bilen så velger vi å spekulere litt. 8 Mamasan – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den er på vei mot storformen. Ble ikke kjørt med sist, og den satt bom fast over mål. Kan skrelle til om favoritten roter det til for seg!

V64-2 : 7 Julia Af Solnäs – Peter Untersteiner har vi en veldig respekt for når det drar seg til mot storløp. Da pleier hans hester å være helt på G, og han kan absolutt overraske litt med vår ide i dette kvalløpet. Her er det nemlig utrolig jevnt, og ingen som riktig peker seg ut. Julia Af Solnäs var tapper i nederlaget nest sist, mens den nå sist måtte innom noen galopper. Får den bare gå med i rygger så er den giftig på speed, og den må passes!

Dagens beste banker:

V64-3 : 2 Darling Mearas – Har vært den beste sålangt, og i fjor kammet den altså med seg 3,5 millioner! Har nå fått to løp i kroppen etter pause, og den var helt enorm til seier sist. Satt sist, men via femte/sjettespor mot oppløpet koblet den likevel enkelt grepet. Gikk i underkant av 10 s 800m, og det var fort på den dårlige banen. Er kjapp fra start, og vi blir fakta overrasket om det ikke blir gratis tet på et tidlig tidspunkt her. Må ha en kanonsjanse, og for oss er dette dagens beste banker.

Dagens småfrekke banker:

V64-4 : 12 Unrestricted – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og her er det full form. Den har gjort tre fine løp, og på fredag vil man makse balansen med skorykk for første gang i år. Dette er ikke det tøffeste av kvalløpene, og selv i fra et «kaldt» spor tror vi den runder alt. Vi banker, og er klar for å ta bølgen når Untersteiner flyr lavt nedover oppløpet!

V64-5 : 3 Mulligan – Blir stadig bedre, og den har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause. Satt bom fast mot knallgode hester i V75’en sist, og den var også klart bra mot tøff motstand nest sist. Er meget kjapp fra start, og unngår den bare dødens så duger den godt i et ganske billig kvalløp. SKAL MED PÅ ALT! PS. 1 Bugatti Brick – Blir hardt betrodd, men hvordan er egentlig denne over 2640ma? Vi er klart usikker på hvor tøff/hard den er, og denne favoritten må vi bare prøve å felle.

V64-6 : 12 Ultra Bright – Jakter stolpe i programmet, og den har rett og slett vært smellfin i år. Imponerte veldig i seiersløpet nest sist, og dette er en traver som tåler å bli brukt underveis. Får bare Fredrik Persson fart på forestillingen så skal denne bli alt annet enn enkel å stå i mot tilslutt. Feller alt nedover det lange oppløpet?