Flemming viser veien mot V64-cashen

Flemming Jensen er meget aktuell på Jägersro torsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en hektisk Kristi Himmelfartsdag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Bro Park er først ut med galopp, og V5-omgangen her starter allerede kl.12.30. Deretter blir det lunsj-V4 fra Bergsåker, og løpene denne torsdagen er i gang kl.12.45. Siden dette er en helligdag starter V64'en så tidlig som 15.10, og det er Jägersro som står for løpene. Dagen avrundes på Klosterskogen hvor det skal kjøres en INTERNASJONAL V65-omgang med start kl.18.15.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), ble lansert i finalen, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

Vær OBS på at V64-omgangen starter så tidlig som KL.15.10 denne torsdagen. Omgangen som venter på Jägersro er knallfin, og det er en omgang vi gleder oss å følge. Vi jakter med to bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



Dagens første banker:

V64-1 : 3 Nancy America – Er en ordentlig kanon når den er som best, men den viste likevel sist at den kun er av kjøtt og blod. Fikk et brutalt løp etter pause, og at den blir litt stum siste 100m er det ikke noe å si på. Har ikke det løpet knekket henne helt så skal det dreie seg om en vinner nå. Har nemlig utrolig mye inne, og Flemming hadde nok ikke startet her om ikke alt var i orden. Vi tror på revansje, og åpner med banker!

V64-2 : 8 Börge – Er et løfte som Steen Juul holder meget høyt. Han sier rett ut at han håper at dette kan være noe for årets Derby. Vi snakker om en hest som var treer i Kriteriet, og den er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto. Den var syk i årsdebuten nest sist, mens den nå sist vant sprettlett med krefter igjen. Blir det bare ikke helt feil på veien så skal den duge godt i grunnlaget, og vi roper et varsko!

V64-3 : 6 Defy Anything – Var strålende opplagt i debuten for Flemming, og den falt virkelig med flagget til topps. Den gikk altså 12,1 etter å ha gjort all jobben selv, og den falt virkelig med flagget til topps. Distansen denne torsdagen er intet minus, og her kommer nok Flemming til å klinke til fra sitt fine springspor. Skulle den komme seg foran så er trolig dette løpet kjørt. VI TROR MYE PÅ DETTE HERLIGE BUDET!

V64-4 : 4 Run Chica Run – Er etter samme mamma som brennkvikke Run Ceasar Run, og har denne hoppen de samme egenskapene som broren, ja, da spinner hun til tet. Var enorm i nederlaget mot Vamp Kronos sist, og da var det vår ide som gjorde hele jobben + at den også stod 20m bak… Klokken viste 11,8 s 1000m på Run Chica Run. Skulle hun vise seg å være like startkjapp som broren, ja, da tror vi på tet og slutt!

V64-5 : 1 Womanizer – Er egentlig en knallgod hest, og nå har den stått en periode hos meget dyktige Knud Mönster. Var ikke tom i mål sist, og den så fakta ordentlig bra ut for dagen. Er normalt lynrask ut, og sporet burde derfor passe bra. Blir den bare ikke fast så duger den, og som veldig lite spilt velger vi å varsle. Knud Mönster varsler også om klare ambisjoner, og her skal man altså være litt på vakt!

Dagens beste banker:

V64-6 : 7 Ilona Håleryd – Har vært helt fantastisk i år, og den har løftet seg utrolig mye. Nå sist var den ute mot en motstand som er mange klasser over det den møter her, og den spurtet da helt enormt fra fjerde innvendig. Gikk helpigg i mål hakk i hel på Wild Honey…Har blitt strøket inn to spor på torsdag, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Vinner om den leverer som den skal, og vi banker!