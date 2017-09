Formbombe bankes i en herlig V64-omgang

Wilhelm Paal er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik mandag venter, og allerede kl.11.10 er moroa i gang. Bjerke byr da på V5-lunsj. Rättvik byr så på en V4-lunsj kl.12.20. Leangen serverer en herlig V65-JACKPOTOMGANG kl.18.50, og det ligger hele 540 104 ekstra i sekserpotten. Halmstad er sist ut kl.19.25, og her venter en spennende V64-omgang.

Det er BRA kvalitet på løpene fra Halmstad denne mandagen, og vi gleder oss til denne V64-omgangen. Vi byr på to bankere i omgangen, og på våre bonger står både 1 Västerboonthenews + 6 Sauron Pil alene. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 7 Sciacallo OM – Er en kanon som har hatt sine problemer de siste årene. Nå virker den imidlertid å være ordentlig pågang i regi Wilhelm Paal, og vi likte den skarpt på Jägersro sist. Ble da passivt kjørt i køen, men den avsluttet lynraskt nedover oppløpet, passerte mål med krefter igjen, og på klokken stod det 08,5 s 800m… Sporet er selvfølgelig sjansebetont, men kommer den seg bare avgårde så er den god nok til å skrelle. PASSES!

V64-2 : 6 Don Corleone Trot – Feilet som mulig vinner sist (felt av en knallhard bane?), og den er fortsatt MILEVIS bedre enn raden. Henger den bare sammen i aksjonen sin så har den normalt en stor mulighet i omgivelser som dette. Skal stå først på ranken, men vi vil se den opptre helt stabilt før vi går tyngre til på den igjen.

V64-3 : 11 Virtual Leg – Helskummelt løp, og her går vi for en BRED gardering. Hesten vi plasserer først er VELDIG grunnkapabel, og etter pause sist varslet den full form. Ble sittende bom fast over mål, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Trenger selvfølgelig flyt fra tillegget, men får den først det så løper ingen fra den i dette feltet. Settes knepent først, men løpet garderes altså bredt.

V64-4 : 1 Västerboonthenews – Form slår klasse, og her banker vi formbomben Västerboonthenews. Den var helt lysende i Danmark sist, og du verden hvor fin den så ut da. Jogget da en lav 12-tid, og den vant veldig enkelt. Følger bilen fra start, og fra tet skal den en enormt god hest til for å plukke den ned. BANKER! 4 DD’S Hitman – Er den klart beste hesten i feltet, men hvor har det blitt av formen? Den var tvers av på Jarlsberg tredje sist, den var kun godkjent nest sist, og nå sist kom igjen galoppen. Kan vinne, men da må den vise form!

V64-5 : 1 Una Blessed – Leder dette løpet rundt om? Dette er en lynrask hoppe som bitvis har imponert oss i år. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, formen virker å være OK, og det er snakk om en motivert tipsener. 9 Run Ceasar Run – Var ikke på topp sist, og den har fått en pause etter det løpet. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, den står spennende til for å smyge med, og med luker tilslutt kan den felle alt. PASSES!

V64-6 : 6 Sauron Pil – Peter Untersteiner har en helt “VILL” form på stallen, og nesten alt han kommer ut med vinner. Hadde en stor dag på Solvalla i går, og vi er veldig inne på at det kommer nye oppturer her. Sauron Pil er en utrolig fin hest som dessverre har slitt med aksjonen, og den var heller ikke helt 100% i seiersløpet sist. Kommer nå ut etter en pause, den er nybehandlet, og rapportene er fine. Taper ikke dette løpet om den henger sammen, og også vi tror mye på Sauron Pil. Dette er vår andre banker i omgangen.