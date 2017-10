Forrykende V64-jackpotomgang på Åby

Tooltime og kusk Tom Erik Solberg. Torsdag kjører Frode Hamre. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Visby: V4-bankeren gjør kort prosess i lunsjen

V5 Klosterskogen: Bankerfri V5-lunsj på Klosterskogen

V65 Bergen: Bankeren holder lekestue på hjemmebane

Oddstips 1: Kun seier som gjelder for Vålerenga

Oddstips 2: Hockeydobbel til over fire ganger pengene



Lukene ble tømt til lunsj i DD-spillet 10. oktober! Vi banket en 18-oddser!

Undertegnedes DD-tips smalt ordentlig til i tirsdagens omgang til Gävle! Supersjokket Brenne Brakar (Odds 18,78) ble servert som en helt fantastisk banker, og den kombinert mot Alan Wadd i DD-2 ga saftig betalt! Undertegnedes lille DD-forslag med en innleveringspris på Kr.180 betalte ut Kr.4 205. Det store forslaget med en innleveringspris på Kr.360 betalte ut storfine Kr.8 410,-.

Vi serverte følgende info på Brenne Brakar:

V4-3 : 2 Brenne Brakar – Feilet pga kusken sist, og den så helt ubrukt ut mot oppløpet når den galoppen kom. Da var den ute mot blant andre Tand Kraft… Er selvfølgelig ingen hest man kan stole 100% på, men feilfritt så vinner den trolig dette løpet fra dødens. Ola Åsebø kjenner denne best, og han har vunnet 2 av 3 ganger med den. Blir ikke tatt på alvor pga en dårlig rad, men formen er der, og man skal være litt på vakt. SE OPP!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll 11. oktober!

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr, og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Disse fordelte seg slik:

Tre andelslag ti andeler a kr 50

Tre andelslag fem andeler a kr 101

Fire andelslag fire andeler a kr 125

To andelslag fem andeler a kr 200

Fire andelslag fire andeler a kr 250

To andelslag fem andeler a kr 300

Tre andelslag fire andeler a kr 500

Tre systemspill andelslag fire andeler a kr 750

Innspilt totalt på disse 24 andelslagene kr 421 200, og omsatt ca kr 27 000.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åby byr på en forrykende jackpotomgang i V64-spillet torsdag, og dette er en omgang vi liker skarpt! Det ligger vel en million ekstra i dagens sekserpott, og vi jakter den "ekstra jackpotdeigen" med en banker som har et latterlig lavt grunnlag målt opp mot kapasitet. 12 Seal Kronos (V64-4) er bare best, og den står altså alene på alt!

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 7 Nobel Amok – Hadde over 60% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og den har naturligvis en fin sjanse. Vant lett etter en avslutning i 11-fart sist, og den er knallgod når den går feilfritt. 6 Tooltime – Vi spiller dog ikke en bong uten at Tooltime er med. Gikk et av de svetteste løpene vi kan huske å ha sett på lenge sist på Forus, og innsatsen der var nesten slik at vi ikke trodde det vi fikk se. Imponerende! Feilfritt, og om den er igjen helt på topp = ja, da går ingen klar. SKAL MED PÅ ALT!

V64-2 : 1 She’s A Freak – Har nok ikke innfridd enda, men snart tror vi det løsner, og da til bra odds i lukene. Har gjort tre løp etter et lengre avbrekk, og nå sist gikk den sterkt i kulissene etter en grov galopp. Er sikret et fint innvendig opplegg, og med tanke på de ledige innersporene på oppløpet så er dette spennende. Blir for lite spilt, men den gjør seg ikke bort om den leverer som sist. OBS!

V64-3 : 1 Jack Bowler – Interessant sprintløp hvor vår ide har trukket vinnerloddet i sporlottoen. Er kjapp fra start, den er nødt til å få et bra opplegg, og den kan vinne dette via siste indre! Spurtet strålende etter pause sist, og på klokken stod det 10,8 s 800m med krefter igjen. Møter nå en ikke veldig avskrekkende motstand, og da er i hvertfall vi på vakt. PASSES!

V64-4 : 12 Seal Kronos – Er en ordentlig KANON i grunnlaget, og den har aldeles for lite penger på konto. Burde hatt en million i grunnlag, og holder den seg bare hel i tiden fremover kommer den til å tjene MYE. Gikk 10,5 s 800m sist, og den vant enkelt med krefter igjen. Var litt skjev, men vi regner med at man har kontroll på det. To strykninger gjør det LANGT bedre når man først har vært uheldig i sporlottoen, og leverer vår banker bare som best, ja, da tror vi den skyller rundt en gjeng som dette. ALL IN!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 2 Pense Kloster – Vant 7 av 15 løp i fjor, mens det i år kun har blitt to seire. Er dog veldig bra på sitt beste, og nå sist så den helt rå ut i målgangen før galoppen kom over mål. Var så utrolig pigg at Untersteiner trolig dro den over i galopp. Varslet rett og slett superform! Er normalt stabil på volte, og den har taklet et tilsvarende spor tidligere. Ser den ut som sist, og leverer på sitt beste, ja, da skal de andre få kjørt seg! SPILLES!

V64-6 : 12 Farah Diba River – Åpen finale, og vi byr på en frekkis! Farah Diba River er en ordentlig herlig hoppe som nesten alltid gjør sitt beste. Fullførte igjen strålende sist, og den var ikke mye slått av gode Miss Åslandia etter en morsk siste 800m i sporene. På klokken stod det 12,1 s 800m, og da skal man tenke på at banen var småsugen… Er sløv i løpene, og at den nå får ha pisk med seg MÅ være et stort pluss. Distansen er også kun et stort pluss. Kan opplagt runde alle om det bare klaffer litt fra en kald utgangsposisjon. DENNE BANKES HELFREKT I DD-SPILLET!