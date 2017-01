Gedigen V64-jackpot med 1,8 millioner ekstra

Torbjörn Jansson kjører dagens jackpotbanker. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi har en helt strålende søndag foran oss, og det er altså jackpot i både Norge, og Sverige! Harstad har jackpot i sitt V65-spill, og her ligger det 600 000 ekstra i potten. Løpene i Harstad starter kl.18.15. Det er også jackpot på banen det skal dreie seg om her, Bollnäs. Her ligger det hele 1,8 millioner ekstra i sekserpotten, og vi har en HØYINTERESSANT V64-omgang å se frem i mot! Vi spiller med en banker som er klin overlegen på kapasitet, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Tinto One – Har en herlig innstilling, og dette er en ordentlig kriger. Avgjorde et tett oppløp til sin fordel sist, og den var veldig bra. Gangen før ble den hindret til galopp som pigg, og den var uheldig da. Tredje sist vinner den sprettlett med krefter igjen. Søndag er det opp med Ulf Ohlsson, den har trukket det beste sporet av de som blir litt betrodd, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne favoritten!

V64-2 : 9 Primus Altero – Løpet sist velger vi å se bort i fra da den ble disponert elendig. Var meget positiv/bra i løpene nest/tredje/fjerde sist. Har OK kapasitet for klassen, og Ulf Ohlsson opp må være spennende. Blir nok mer spilt utover dagen, men når vi la ut dette tipset hadde den under 5% av innsatsene på seg. Det er aldeles for lite, for den står neppe tilbake for den store favoritten. OBS!

Dagens banker:

V64-3 : 5 Origo Tilly – Har et rent straffespark foran seg, og greier bare Torbjörn Jansson å kjøre feilfritt, ja, da er dette løpet over. Raden er ikke som best, men den har hatt mye utur, og den har feilet fra seg MYE penger! Rapportene på den etter pause er veldig fine, og det er kun galopp i mot. Vinner normalt dette løpet meget enkelt, og vi har selvfølgelig solid tro! Velger man å gardere, ja, da skal man passe 1 Lady Lee som er noe bedre enn raden, og som har spennende betingelser foran seg nå. Her er det dog kusk i mot.

V64-4 : 1 Freedom Band – Hoppeløp med flere potensielle skrellbud. Hesten vi plasserer først hadde 1,6% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er altfor lite. Gikk et meget sterkt løp etter en liten pause sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Havnet da ordentlig på vingel fra start, før den etter hvert ble bakket helt sist. Gjør så en solid sisterunde, og vi hadde 14,1 s 800m på klokken. Her står den spennende til spormessig, og i et veldig jevnt løp kan den sjokke. OBS!

V64-5 : 9 Eldvin – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den var positiv i nederlaget sist. Fullførte da meget fint, men ble plukket ned siste 100m. Var også positiv nest sist. Er på vei mot formen, møter på en motstand som den duger mot, og fra en spennende utgangsposisjon må den prøves. OBS!



V64-6 : 5 Picasso Tilly – Har stor fordel av distansen, det er svært gode rapporter på den etter pause, og den må bare prøves nå. Her er det nemlig med få unntak billig i mot, og på ren kapasitet er den betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Har en meget bra sjanse i finalen, og den skal stå først på ranken!