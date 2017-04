Gedigen V64-jackpot med over 1,3 millioner ekstra

Peter Untersteiner er meget aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lørdag kveld var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg, og Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. Ca kl 17 lørdag kveld ble Carstens opprinnelige V65-banker 7 Bullet Knas i V65-3 strøket. Vi fikk heldigvis fatt på Carsten og vi endret dermed banker til 1 Bella Sotto i V65-4. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen (dette ble altså endret ca kl 17.30 lørdag kveld) inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.

Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble det eventyrlige 776 932 innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette, og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Jägersro slår altså på stortrommen denne tirsdagen, og knaller til med en gedigen V64-jackpot! Hele 1 331 346 ligger ekstra i sekserpotten, og de skal vi være med å kjempe om! Bankeren føler vi sterkt for, men få også med deg dagens store skrellobjekt! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Razor Kronos – Så smellfin ut med krefter igjen nest sist, og da var den også ute mot meget gode hester. Vi hadde derfor stor tro på den sist, men da gikk den et løp mer på det jevne. Det er dog mulig at mellomdistanse er litt «oppjaget» for denne tøffingen. Nå passer distansen bedre igjen, og på ren kapasitet går ingen klar. Prøves som en frekkis mot en ikke knallhard motstand!

Dagens banker:

V64-2 : 10 Ilona Håleryd – Lærlingene skal ut, og i slike løp pleier det å bli gasset litt. Det vil passe vår soleklare favoritt perfekt, og den blir alt annet enn enkel å stå i mot tilslutt. Har fått to løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den har sett helt fantastisk ut. Nå sist gikk den altså 08,8 s 800m, men ble likevel fanget på streken… Her er den billigere ute, kusken kjenner hesten godt, og vi må bare gå til. BANKER!

V64-3 : 2 Run Ceasar Run – Har virkelig funnet superformen, og den var brenngod til seier sist. Vant da på 12,9/2140ma med krefter igjen… Har nå fått en blåser i kroppen etter pause, den er lynhurtig fra start, og fra tet er fort dette løpet kjørt. Her er det nemlig stor forskjell på hestene. Motivert favoritt.

V64-4 : 1 Scorpion’s Dream – Rullet over i galopp inn på oppløpet sist, og uten den galoppen hadde den kommet i mål på rundt 14,0/2140ma. Nå har den fått dette løpet under vesten etter pause, den har tidligere løst meget bra ut i volten, og skikker den seg, ja, da kan den fort lede dette løpet hele veien. Må passes, og vi iler til med tipsnikken.

Dagens beste skrell:

V64-5 : 9 Twin’s Zindy – Blir ikke helt tatt på alvor her, og når vi la ut dette tipset hadde den kun 4,4% av innsatsene på seg. Den spurter fint etter pause nest sist, mens den går et enormt løp etter en grov galopp sist. Nå blir den kuskeplusset med Peter Untersteiner, smygsporet passer perfekt, og vi ser ikke bort fra at den kan komme på lette bein tilslutt. MÅ TAS PÅ ALVOR, og den skal med på alt!

V64-6 : 10 Sir QC – Er en fin 4-åring etter Raja Mirchi, og nå er det altså duket for en spennende årsdebut. Gjorde flere bra løp i fjor, og den hevdet seg mot vel så gode hester som dette da. Av en eller annen grunn blir den veldig lite spilt i finalen, men leverer denne i nærheten av sitt beste, ja, da duger den alle dager i uken. Prøves direkte etter pausen, neste gang kan den være oppbrukt…