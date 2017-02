Gedigen V64-jackpot med to millioner ekstra

Johan Untersteiner er svært sentral i dagens jackpotomgang. _Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Kalmar byr på en fantastisk Grand Slam-omgang i dagens V64-spill. Det er nemlig SUPERJACKPOT med knappe to millioner ekstra i potten! Her skal vi ta for oss, og vi jakter med interessante bonger!

Ikke gå glipp av følgende:



V64-1 : 1 Global Twilight – Blir knallhardt betrodd i innledningen, og det er snakk om en OK hoppe. Var dog ikke veldig bra etter pause sist, og man må huske på at det dreier seg om en veldig urutinert hest. På sitt beste er sjansene gode, men vi kan ikke banke en såpass urutinert hoppe. 11 Piaff Face – Kan overraske, og det er draget vårt i innledningen. Vi likte den skarpt etter pause sist, og den avsluttet meget fint nedover oppløpet da. Har garantert gått frem med den blåseren i kroppen, og den gjør seg ikke bort med flyt her. OBS!

Dagens banker:

V64-2 : 3 The Muffin Man – Har gjort fire løp, og kun en av de gangene har den gått feilfritt. Det skjedde i løpet tredje sist, og det ble en enkel seier da. Kom ut etter pause sist, og den løste sterkt ut fra et innerspor i volten. Feilet vel runden igjen, og den havnet langt bak. Kom BRA tilbake, og den hadde nok vunnet uten denne galoppen. På en god dag leder den dette rundt om, og vi velger å banke!

V64-3 : 10 Rosa Parks – Er fullstendig uspilt i et dårlig løp, og i Travronden er den faktisk plassert ut som et 10-valg. Dette er en hoppe som er BETYDELIG bedre enn raden, og den må være spennende. Den ble sittende fast med vinnerkrefter igjen på tanken nest sist, mens den nå sist var knallgod etter en relativt grov galopp. Kom meget sterkt tilbake, og den spurtet flott nedover oppløpet. Her dukker den opp mot en særdeles billig gjeng, og den må være HET med bare litt flyt på veien. SPENNENDE SKRELLSPILL!

V64-4 : 2 Sharp Dream – Har vært god etter pause, og det har blitt to enkle seire. Spesielt nest sist likte vi den godt, mens den nå sist kanskje ikke var like fin i aksjonen sin. Har trukket det beste sporet, og mot en overkommelig gjeng er den motivert. 5 Meagainsttheworld – Var trykket ned til bunnodds sist, og hesten var også bra selv om det ikke ble seier. Spurtet fint når den fikk sjansen på oppløpet, og den kom til mål med litt krefter igjen. Er under utvikling, og den MÅ tas på alvor. INN I A-GRUPPEN!

V64-5 : 2 Devs Daredevil – Har en overkommelig oppgave foran seg, og det kan dreie seg om en SIKKER VINNER. Hadde en feil oppgave i V75’en sist, og en femteplass var helt OK den dagen. Gangen før var det lekestue etter tidlig tet, og den kom til mål med krefter igjen. Har et perfekt spor nå, motstanden er ikke veldig hard, og den skal stå først på ranken. 3 Novton – Blir ikke mye spilt her, men denne er ikke så verst på sitt beste, og den er tidlig på vår bong som en mulig skrell. I løpet nest sist er den faktisk ikke veldig langt bak en såpass god hest som Aron The Baron (40m tillegg) i mål, og en tilsvarende innsats nå rekker langt. Har gjort helt OK løp med sko tidligere, og den balansen går greit. Kevin Oscarsson opp er et pluss, og Novton er småspennende i dette løpet. OBS!

V64-6 : 4 Mellby Espri – Er en MEGET grunnkapabel traver som det gikk gode rapporter på i debuten for Joakim Lövgren sist. Da ble det imidlertid galopper, og tidlig game over. Nå har nok «jokke» justert den litt til, og autostart passer den dessuten bedre. Feilfritt tror vi ikke den taper, og det er en banker for de som har litt is i magen!