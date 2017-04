Gnistrende V64-jackpot med 1,6 millioner ekstra

Björn Goop er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro byr på årets flotteste V64-omgang, og noe bedre enn dette blir det ikke. Fire Breeders' Crown-løp med høy klasse, og mange vinnerkandidater, er selvfølgelig det som trekker mest oppmerksomhet. Vi har lagt ned mange timer i denne JACKPOTOMGANGEN, og skal til lukene med følgende:

Dagens banker:

V64-1 : 6 Global Un Poco – Er en ordentlig løpshest med en knallbra innstilling. Den er beinhard i skallen sin, og den tåler å bli brukt underveis i løpene. Nå sist fikk den et billigere løp enn på lenge, og den ble etter hvert sluppet til tet. Bare forsvant i fra tilslutt, la inn 12 s 700m, og kom til mål som ubrukt. Det var første gangen skoløs, og det blir samme balanse torsdag. Har en STOR mulighet, og også vi må tro hardt på dette talentet!

V64-2 : 2 Drive Launcher – Er MILEVIS bedre enn raden, og snart må vel det komme en seier? Sist avsluttet den bra fra tredje innvendig, og den kom til mål med krefter igjen. Var også positiv både nest + tredje sist. Skulle den komme seg foran blir den ikke enkel å fange, og den kan lede dette løpet svært lenge. På en bane som Örebro (kort oppløp) er det aldri feil med tet, og det er NÅ Drive Launcher skal spilles!

V64-3 : 14 Valne’s Doris – Småskummelt løp om da ikke bare vår favoritt kammer hjem dette. Etter pause nå sist var den helt fantastisk etter galopp fra start, og den kom voldsomt tilbake. Vi hadde 13,7/2000m på klokken, og den virket fakta ikke helt tom på det. Det løpet etter pause gjorde nok uansett godt, og viser den samme takter her, ja, da må vi bare tro på seier! SPILLES mot en veldig overkommelig gjeng!

V64-4 : 8 Staro Lochlyn – Spurtet strålende fra en beskjeden plass i køen sist, og den kom til mål med krefter igjen. Vi hadde 11,3 s 800m på klokken, og noe mer enn det kan man nesten ikke forlange av en hoppe på 3-år. Sporet er selvfølgelig i mot på torsdag, men med tempo feller den nok de fleste tilslutt. Vår ide. 9 Colombe D’or – Gjorde det skarpt som 2-åring, og nå er det altså duket for årsdebut. Viste i fjor at den har kapasitet til å hevde seg mot noen av de beste, og den skal bli spennende å følge her. Tas tidlig på som en mulig skrell.

V64-5 : 2 Garcie Hanover – Blir nok et aldri så lite skrik denne torsdagen, og det skal være snakk om en meget bra hoppe. Dog har Liljendahl elendig stallform, og han har faktisk kun tatt tre seire hittil i år. Vi plasserer nykommeren først, men det er ikke snakk om noen klink banker direkte. 12 Rhyme Broline – Må ha tempo for å vinne, men den varslet form etter treningspausen sist, og vi hadde 11,5 s 800m på klokken. Var ikke tom på det, og den blir spennende å følge med klaff. OBS!

V64-6 : 5 Dante US – Fyker til tet, og siden er dette løpet over? Her varsles det nemlig snille opplegg av en rekke svenske årsdebutanter, og dermed kan det bli billig for Melanders nykommer. I Dexter Cup-finalen i fjor sommer bombet den til tet fra spor 7 bak bilen, og den viste seg å være enormt kjapp ut. Vant det løpet sprettlett, og den så utrolig fin ut. Var syv ganger blant de to beste på elleve forsøk som 3-åring, og den skal bli utrolig spennende å følge for Melander. 5 Dominion Beach – Er en annen nykommer fra Melander, og også den er meget god. Har muligens større fordel av distansen, og den er tidlig på vår bong. Feelingen vår er at en av nykommerne vinner!