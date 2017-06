Gnistrende V64-jackpot med en knapp million ekstra

Örjan Kihlström er aktuell i dagens jackpotomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en herlig weekend i vente, og her er det utrolig mye å glede seg til. Høydepunktet skjer selvfølgelig i Drammen lørdag hvor en strålende V75-omgang venter. Glem ikke at det ligger hele 13 millioner å venter på en alenevinner. V75-1 starter som vanlig kl.15.00. Når det gjelder dagen i dag så starter den kl.12.45 i Kalmar. Her venter det et interessant V65-spill hvor vi byr på to bankere. Biri byr så på en særdeles utfordrende V65-omgang kl.18.50. Fredagen avrundes fra Bergsåker med en fantastisk JACKPOTOMGANG i V64-spillet. Hele 991.631 ligger ekstra i dagens sekserpott, og løpene starter som vanlig kl.19.25.

Ny suksess på galoppen! Denne gangen på Øvrevoll 29. juni!

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (to stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og kr 9 864 hver seg. Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake kr 3 258, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine kr 6 516.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine kr 5 074.

Noen høydepunkter fra juni:



Lerum med supertreff på Momarken 13. Juni – tok halvkassen i V65-spillet!

Det ble ikke helt enkelt på Momarken denne tirsdagen, og det var duket for store kroner til de med seks riktige. På vår største bong, “LerumsEksklusiveV65” (fire andeler a Kr.1 299), ble det imidlertid supertreff!

Med hovedbanker på Darco (V65-2), og dobbeltbanker på Lykkerus/Kodran (V65-4), satt denne bongen som støpt! Utbetalingen ble GEDIGNE Kr.366 132,-.



Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

En særdeles spennende JACKPOTOMGANG venter fra Bergsåker. En knapp million ligger ekstra i sekserpotten, og det er mildt sagt en utfordrende omgang som venter! Vi byr på deilige objekter, en småfrekk banker, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 5 Fuxa Håleryd – Gir vi oss ikke på, og den skal passes i innledningen. Den fikk en tøff innledning sist, men fullførte uansett fint, og kusken trakk aldri ned draskylappene tilslutt. Gangen før gikk den med åpent hodelag, og da ble den sittende bom fast med masse krefter igjen. Tredje sist feiler den av ren friskhet, og den hadde vunnet uten den galoppen. Er bedre enn raden, og nå må vel man lykkes? PASSES!

V64-2 : 3 Hillcrest Player – Ble sjenert til galopp sist, og den gikk glipp av en plass helt der foran. Nest sist går den 13,0 s 800m, og den vinner veldig enkelt. Er en 3-åring på vei opp, og dette ser ut som et meget passende løp for vår store ide. Setter de andre sjakk matt, og slår til som vår godbit? BANKER FOR DE FREKKE!

V64-3 : 12 Track Angle – Blir ikke tatt på alvor fra dette sporet, men vi setter varsellampene på full styrke. Den feiler som vinner tredje sist, mens den nest sist feiler som skummel. Nå sist går den helt enormt i kulissene, har full spenst over mål, og på klokken stod det 10,9 s 800m med krefter igjen. Får den bare litt tempohjelp på veien, ja, da skal de være gode for å svare den. MÅ MED PÅ ALT!

Dagens frekke jackpotbanker:

V64-4 : 11 Pane Vino – Feltes beste hest, men den blir likevel ingen favoritt? Slikt takker vi for! Den tapte seieren nest sist på at Kihlström måtte passe den gjennom siste sving. Nå sist kom den frem i dødens, og den fullførte meget bra etter en liten pause. Her møter den på en ganske jevn/ok gjeng, men er Pane Vino på sitt beste, ja, da tror vi ikke den taper. Har en stor sjanse, og vi tror hardt!

V64-5 : 11 Time Machine – Er en fryktelig bra hest som kommer ut etter pause. Har vært i Frankrike, men er nå tilbake igjen hos Jörgen Westholm. Den kan ikke få et mer riktig løp, og med unntak av Udo’s Oiler har den matchet vel så gode hester som dette tidligere. Distansen er kun et pluss, og vi velger å gå på denne direkte etter pause. Knuser alt?

V64-6 : 11 Ninepoints Gaagaa – Er en veldig spurtsterk hoppe som ikke blir tatt på alvor i finalen. Raden er selvfølgelig ikke den beste, men man skal være klar over at den varslet toppform etter pause sist. Ble da sittende bom fast som helpigg i løpet som 9 Mellby Dashing vant, og vi gav den to soleklare pluss i kanten. Har normalt gått frem med den blåseren i kroppen, og med de riktige ryggene på veien skal de andre få kjørt seg. Slår til som en frisk 10-15 oddser?