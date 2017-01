Grand Slam med Tigern i hovedrollen

John Østman kjører dagens V64-banker. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Det er en herlig trav- og galoppsøndag som står for tur. Nettavisens galoppeksperter har levert strålende galopptips de to foregående søndagene og jakter nye gevinster i både V4 og V5-spillet på Bro Park søndag. Litt senere søndag ettermiddag er det duket for V64 med Grand Slam fra Umeå, før Drammen avrunder søndagen med internasjonal V65-omgang.

Systemfullklaff på Momarken 10. januar!

Det ble fullklaff for undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) på Momarken denne tirsdagen. De betalte ut Kr.9 403 per stk. Vi hadde blant annet tålt ALLE hestene i V65-3, og det var derfor surt å kun få inn et andrevalg der. Vår herlige banker, Ebba BR (32,9%), bare blåste rundt feltet, og kom alene til mål.



Umåker står for dagens Grand Slam-omgang i V64-spillet, og nesten som vanlig er det svært spennende å ranke løpene fra denne banen. Vi landet på en banker som for alvor er på vei mot formen igjen, og vi må bare tro MYE på 5 Wilda Tigern Jack (V64-4). Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 2 Flip A Coin – Var betydelig bedre enn raden før løpet sist, men da gikk Ove A. Lindqvist aldeles amok med hesten, og kjørte den dønn ned i kjelleren. Det kan ha satt sine spor, og favoritten er bare en av flere for oss i innledningsløpet. 4 Tambur – Var noe forbedret sist, og den er muligens på vei mot litt form igjen. Vant to løp på omtrent samme tid i fjor, og den trives på isen. Kan ikke få et bedre løp enn dette motstandsmessig, og den har stoff i seg til å overraske mot en overkommelig gjeng. OBS!

V64-2 : 3 Tahita Frontline – Vant på en 15-tid over denne distansen tredje sist, og det gjorde den enkelt. Kommer nå ut etter pause, og med form i nærheten av dette løpet tredje sist, ja, da skal de andre få kjørt seg litt. Vant 3 av 11 i fjor, og det er en av hestene i feltet som har en OK skalle. Prøves fra spennende betingelser!

V64-3 : 9 Norheim Faksen – Debuterer for Jan Ove Olsen denne søndagen, og den blir et gedigent skrik. Det er snakk om en traver som kan blåse ned dette feltet om den får gå med i rygger til ut mot oppløpet, og den er god nok i massevis til å vinne direkte. Er dog ikke spesielt hard i skallen sin, og den trenger å få litt hjelp på veien. Skal bli spennende å følge, og vi plasserer den først i overkommelige omgivelser.

V64-4 : 5 Wilda Tigern Jack – Har en meget fin oppgave foran seg, og den må være spillbar. Har nå fått gå noen løp på isen/snøen, og den liker dette bedre og bedre. Sist så leverte den en enorm sisterunde, og vi hadde faktisk 11,3 s 800m med krefter igjen. Føk til tet fra et nesten tilsvarende spor nest sist, og her blir det nok full bøtt direkte! Skulle den komme seg foran så er dette løpet kjørt, og vi må bare ha solid tro på denne!

V64-5 : 5 Shestheone Pellini – Er en SVÆRT god hoppe, og den var knallgod i nederlaget mot bra hester sist. Har tidligere ikke hatt problemer med å takle et trangt spor i volten, og vi regner ikke med at det vil by på problemer heller her. Dog risikerer den å havne bak med 20m-hestene, og da blir straks dette verre. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke fra dette sporet. 14 Juno F. – Ligger stadig i skorpen, og snart må vel den lykkes? Har radet opp med bra innsatser på slutten, og på søndag er det opp med Ulf Ohlsson. PASSES!

V64-6 : 9 Vic De Luxe – Så helt ENORM ut i seiersløpet nest sist, og det var sånn at vi måtte gni oss i øynene da. Nå sist var den sløv underveis, men den avsluttet likevel sterkt nedover oppløpet. Ulf Ohlsson på denne er spennende, og fra et ypperlig smygspor kan det være revansjedags! SPILLES! 10 Queen Goutier – Er betydelig bedre enn raden, og den er god nok å skrelle om den bare går feilfritt. Skal tidlig på bongen!