Helfrekke bonger mot store V64-kroner

Peter Untersteiner kjører vår banker på mandag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi har en herlig mandag foran oss! Her skal det dreie seg om Mantorp, og vi skal til lukene med følgende:



Her skal det dreie seg om Mantorp, og vi skal til lukene med følgende:

V64-1 : 10 Spotlite Son ML – Har en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og vi tror hardt på denne frekkisen! Det er snakk om en hest som gjør sitt beste hver gang, den har superform i kroppen, og den leverte en solid sisterunde sist. Tapte kun for meget gode Mr Creation, og på klokken vår stod det faktisk 11,1 s 800m… Her møter Spotlite Son ML en svært overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo så bør den runde til seier.

V64-2 : 14 Laufey – Småskummelt hoppeløp hvor en bred gardering kan være smart. Vi prøver oss med noe ordentlig dypt her, og vi gjør det på en hest som er bedre enn raden. Laufey har fått to løp i kroppen etter pause, og nå sist ble den sittende fast i kulissene med krefter igjen. Den så veldig fin ut for dagen, og vi gav den et pluss i kanten. Her er den svært billig ute, og får Kern til styringen kan det gå. Sjokker?

Dagens banker:

V64-3 : 7 And Here I Am – Var meget tapper fra dødens sist, og den falt virkelig med flagget til topps. Nest sist ble det enkelt fra tet, mens den blåste inn til en overlegen seier tredje sist. Har en meget bra form i kroppen sin, og på mandag blir det racerbalanse for første gangen i år (skoløs). Dette gir ofte et enormt kick på Untersteiner sine hester, og vi må bare tro HARDT mot en overkommelig gjeng!

V64-4 : 6 Lajos Fawör – Har fått tre løp i kroppen etter en lengre treningspause, og den blir gradvis bedre. Nå sist kom den helt alene til mål, og den hadde krefter igjen. Her møter den en relativt formløs motstand, og fortsetter den sin fine utvikling, ja, da skal det dreie seg om en meget bra sjanse. PS. 4 Friend Of Nature – Blir hardt betrodd på gamle meritter. Fakta er dog at den ikke fungerte som best etter et lengre avbrekk sist. Kan vinne, men…

V64-5 : 4 Tahays Blue Amber – Blir dagens halmstrå for mange, og den blir kolossalt hardt betrodd. Vi har dog lagt merke til at Peter Untersteiner advarer hver gang han kjører denne hesten om at den er svært usikker. Feilfritt er den best, men når en slik hest som dette har over 70% av innsatsene på seg, ja, da må i hvertfall vi prøve å spekulere litt. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke.

V64-6 : 13 Gunnar Magnificent – Er det opplagte spillet i et dårlig løp hvor de fleste ikke vil gjøre så mye selv. Når det gjelder vår klare tipsener så avsluttet den helt strålende i kulissene sist, den hadde full spenst over mål, men det ble altså altfor langt frem. Da møtte den betydelig bedre hester enn dette. Oskar Svanberg håper på å kunne kjøre skoløs på sin springer igjen, og med den minste klaff er den på foto. MÅ BARE PRØVES!