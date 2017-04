Herlig fredagsjackpot med over 1,1 millioner ekstra

Claes Sjöström kjører vår jackpotbanker fredag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En spennende fredag venter, og det desiderte høydepunktet skjer i Boden. Her er det nemlig en stor jackpot i V64-spillet, og det ligger over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. Løpene i Boden starter som vanlig 19.25. Lunsjtravet er det Kalmar som står for, og V65-1 er i gang kl.12.45. Biri kjører den norske V65-omgangen, og her starter man kl.18.50.

Lørdag er det Leangen som knaller til med en fantastisk V75-omgang! Kurt Leirvåg er på hugget fra favorittbanen, og hans tips kommer i løpet av fredagen. V75-1 starter som vanlig kl.15.00. Søndag er det Grand Slam V75 fra Solvalla, og det er en omgang vi gleder oss stort til. V75-1 braker løs kl.15.50.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Høyoddsbanen Boden inviterer til V64-jackpot, og det ligger altså over 1,1 millioner ekstra i dagens sekserpott! Vi har jobbet frem en interessant banker, og byr ellers på en god del snadder! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Valnes How Lovely – To hester gjør opp? Vår ide var helt enorm i nederlaget sist, og du verden hvor den gikk etter galopp da. Vi hadde 14,4/1900m på klokken, og den kom gedigent tilbake. Skal muligens lettes litt i balansen til denne oppgaven, og den skal ikke bli enkel å ha med å gjøre. Taklet et trangere spor i volten tredje sist, og vi tror den vil komme seg OK av gårde. MÅ MED PÅ ALT! Vi dobler dog bongene med 10 Don Juan Sisu som imponerte i årsdebuten sist.

Dagens banker:

V64-2 : 7 Ainur Hoss – Blir vår jackpotbanker denne fredagen. Går ned en klasse nå, og den kan ikke få noen bedre oppgave enn dette. Gikk et bunnsolid løp sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Har fått tre løp i kroppen etter pause, den blir kraftig kuskeplusset med Claes Sjöström, og vi må bare tro hardt! Blir faktisk ikke noen veldig stor favoritt, om den i det hele tatt blir en favoritt i spillet. DET TAKKER VI FOR!

V64-3 : 5 Tangen Faks – Har kapasitet til å ligge alle på rygg, og den var positiv i debuten for Björn Karlsson. Feilet da i dødens på siste bortre, men kom knallsterkt tilbake nedover oppløpet. Er herdet mot bra hester, og det skal bli spennende å se om Tangen Faks kanskje er ytterligere forbedret til denne starten. Prøves som en mulig skrell!

V64-4 : 7 Happy Hayley – Blir hardt betrodd her, og feilfritt, ja, da kan det absolutt dreie seg om tidlig tet og slutt. Er meget grunnkapabel, og knallgod for klassen. Er dog etter Super Arnie, og den er litt varm i skallen sin. Kan derfor feile bak bilen, og det er grunnen til at vi ikke banker. 14 Armadillo Armour – Gikk med jersko sist, men til denne starten blir det muligens skoløs for første gang. Det er en vesentlig endring, og på en hest som besitter bra kapasitet/fart er den selvfølgelig på vår bong. Vant seks løp på ti starter i fjor…

V64-5 : 4 Antonio America – Taper ikke dette løpet fra tet, men så var det dette med å komme seg feilfritt av gårde. Var utrolig fin når den vant fra tet femte sist, og noe tilsvarende her = seier. 10 Mystic Accident – Spurtet sterkt mot gode hester sist, og den er i superform! Motivert, og tidlig!

V64-6 : 9 Wilda Tigern Jack – Lå man fryktelig lavt med etter pause sist, men hesten gjør et fullt godkjent løp. Kan ventes MYE forbedret til denne oppgaven, og nå rykkes skoene på alle fire. Motstanden skremmer ikke, og på hesten sin beste distanse må den virkelig tas på alvor. Vi setter den frekt først, og stormvarsler!