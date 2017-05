Herlig V64-banker i en strålende omgang

Örjan Kihlström kjører vår V64-banker fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Solvalla byr på en superspennende V65-lunsj

V65 Jarlsberg: Jarlsberg-kveld med Siv Emilie

V75 Biri: Gundersen får full tillit i V75

Oddstips 1: Aalesund har stålkontroll på Vålerenga

Oddstips 2: Everton tilbake på vinnersporet

Oddstips 3: Fordel David Nielsen i bronsekampen

VikingLotto: Ny millionutbetaling til Norge



Herlig fulltreff fra Leirvåg på Leangen 8. mai - tok du rygg?

Det ble fullklaff for totalt ÅTTE BONGER på Eksperten denne mandagen, og bongene hadde alle navnet "LeirvågV65JaktLeangen". Banker av stål var Komnes Omer, og Baloo N. ble det stormvarslet for mot en av dagens tynsgte favoritter, Chef Superb. Bongene kostet fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500), og betalte ut fra Kr.10 964 til Kr.11 303,-. Vi gratulerer de som var med på denne oppturen!



Lukene ble tømt i lunsjen på Bjerke 8. mai!

Untertegnede var på hugget i lunsjen på Bjerke denne mandagen, og tipsene var knallsterke. Nettavisens minste V5-bong på Kr.240 satt som den skulle, og betalte ut Kr.2 213,-. Her banket vi blant annet 13,50 oddseren Bulldozer, og følgende info ble gitt:



V5-2 : 3 Bulldozer – Gikk et strålende løp etter galopp sist, og dette er en traver med bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Tiden som den havnet på sist må sees i lys av en krevende bane. Her står den helt riktig til, og feilfritt skal noen og enhver få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

En helt herlig fredag venter, og som vanlig er det Solvalla som er først ut. En vidunderlig V65-lunsj venter kl.12.45. Om kvelden er det Jarlsberg som arrangerer den norske V65-omgangen, og det er en rent ut strålende omgang vi har foran oss. V65-1 starter kl.18.50. Romme avrunder fredagen med et deilig V64-spill, og her er man i gang kl.19.25.



Til helgen er det også svært MYE å glede seg til. Biri står for den norske V75-omgangen i morgen, og det er en helt RÅ millionomgang vi har foran oss. Samme dag kjøres NM for amatører i Harstad, og vi som følger Harstad tett kommer selvfølgelig med V65-tips til disse løpene. Charlottenlund står for høydepunktet om søndagen, og her venter det en internasjonal V75-omgang med topphester.



Til Romme fredag byr vi på følgende:

V64-1 : 1 Spotlite Son M.L. – Er en hest som aldri har helt blitt tatt på alvor, men fakta er at den er ganske bra for klassen. Nå sist tok den i mot kapable Vincent, fikk trykk, men ble da speedet ned av gode Enjoy Avenue. Det løpet gjorde nok godt etter pause, den står spennende til her, og den MÅ passes med klaff. Skreller?

V64-2 : 6 Teyla – Er et meget spennende objekt denne fredagen, og her må vi bare sette på varsellampene på full styrke! Den så helt rå ut etter en liten pause sist, men hadde dessverre all utur i verden. Ble dradd helt sjakk mot den siste svingen, og den fikk en «mil» frem. Avsluttet som en virvelvind nedover oppløpet, hadde full spenst over mål, og vi måtte nesten gni oss i øynene. For et herlig formbeskjed! På klokken stod det 10,5 s 400m som ubrukt. Blir helskummel med den minste klaff nå, og på vår rank står den klart først!

V64-3 : 1 Global Takeover – Kommer ut fra kvalitetsstallen til Daniel Reden, og vi prøver den som et helfrekt objekt etter pausen. Dette er nemlig en ganske grunnkapabel hest, den står helt perfekt til, og den kan åpne. Var ikke som best sist, men kommer nå ut etter en liten pause, og på sitt beste duger den godt i grunnlaget. KAN VINNE MED KLAFF!

V64-4 : 5 Spydo Ø.K. – Ble årets største skrik når den kom ut i Øystein Tjomsland-regi sist, og den ble trykket ned i alle spillformer. Hesten var dog direkte svak, og den viste klare uærlige tendenser. Nå har den dog fått dette løpet under vesten, den er muligens forbedret, og motstandsmessig kan den ikke møte billigere hester i grunnlaget enn dette. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke etter å ha sett den sist.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens banker:

V64-5 : 5 Bucks To Burn – Er en kanon, og vi kan ikke gjøre annet enn å anbefale et bankerspill. Dette er en hest vi vet Roger Walmann holder SKYHØYT, og vi blir ikke overrasket om det er en hest for Derby. I årsdebuten nest sist stod den i spor 12 mot BETYDELIG bedre hester enn dette, og den ble kun kjørt passivt. Den gikk 11,8 s 1000m / 08,9 s 500m i kulissene, og den var ikke tom på det. Sist var den ute i et kval til Konung Gustafs Pokal, og også da møtte den helt andre hester enn hva den møter her. Var da ikke helt kjørbar tilslutt, men gikk altså uten sko på en knallhard/upassende bane. Går ned flere klasser når det gjelder motstand, rapportene er fine, og vi går ALL IN!

V64-6 : 4 Illinois Sund – Spillerne tar bølgen for 8 Barkevious Mingo etter at den fikk bløffe til seg en overlegen seier sist. Den imponerte ikke oss (det ble kjørt i 500-600m…), og med tanke på at dette løpet kun er en gjennomkjøring før V75-finalene, ja, så må vi bare spekulere. Vår ide duger på sitt beste, og den er helt riktig ute her. Sist møtte den kanonen Cruzado Dela Noche, og det gikk ikke. Var klart bra i nederlaget nest sist, og på sitt beste skal storfavoritten få slite med å hente tillegg. OBS!