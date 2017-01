Herlig V64-jackpot med 1,1 millioner ekstra

Lutfi Kolgjini er aktuell på hjemmebanen Jägersro. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Under jackpotomgangen på Momarken i går ble det fullklaff for vårt store V65-system (fire andeler a Kr.1 250). Dette betalte ut Kr.15 006,-. Jägersro står for dagens V64-omgang, og det er duket for JACKPOT med hele 1,1 millioner ekstra i sekserpotten! Nå skal vi til lukene med følgende:



V64-1 : 7 MR Lindy – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og det dreier seg naturligvis om en stor sjanse. Har vært positiv i to løp etter pause, og vinneren av de løpene har vært storkanonen Aron The Baron. Skal normalt bare bli bedre, og bedre fremover, og dette bør dreie seg om tidlig tet og slutt. Lutfi Kolgjini er gjestekusk, og han er i hvertfall ikke vond å be om det skal kjøres litt offensivt. Favoritten har en STOR sjanse!

Dagens banker:

V64-2 : 9 VM Viking Cup – Er en FRYKTELIG god hest for klassen, og blir det bare ikke helt feil på veien så dreier dette seg trolig om en vinner. Femte sist (sist den var i Sverige) avslutter den som en vind, og da viser den 10,5 s 800m med krefter igjen. Har siden vært bra i Danmark, og nå sist holdt den en imponerende oppvisning. Dundret til tet, passerte på 11/13, og bare forsvant i fra. Den så helt fantastisk ut for dagen, og dette er en fyvemaskin av en hest. BOMBER NED ALT?

V64-3 : 11 Hertig Shim – Kevin Oscarsson har hatt en strålende start på året, og samarbeidet med Stefan Persson går godt. Her kommer Kevin ut med en traver i flott form, og den ble sittende fast som PIGG sist. På stayerdistanse tredje sist avgjør den enkelt, og det var krefter igjen på tanken. Her er det med få unntak billig i mot, og den skal ha en bra sjanse å runde. SPILLES!

V64-4 : 3 Seethestar – Her er det ELENDIG klasse på veldig mange av hestene, og det er et stort skille på de beste målt opp mot de nest beste. Hesten vi plasserer først, debuterte for Lars I. Nilsson sist, og den varslet form direkte. Ble sittende bom fast, og den hadde MYE krefter igjen over mål. Kommer ut i en ny vogn denne tirsdagen, sporet er perfekt, og den er hyggelig fra start. SKAL MED PÅ ALT!

V64-5 : 4 Rio Grande – Imponerte stort i comebacket sist, og den kom alene til mål, Er en knallgod hest, og den skal bli spennende å følge når den nå møter litt bedre hester igjen. Gjør seg garantert ikke bort om den er som best, og den er verdt et forsøk.

V64-6 : 9 Unique Sisa – Spennende finale, og her er det alt annet enn lettløst. Hesten vi prøver oss med blir nok litt bortglemt, men her skal man være på vakt. Fikk bare en sjetteplass sist, men fakta er at hesten er knallgod. Spurter nemlig fantastisk nedover oppløpet, har stor fart over mål, og vi hadde 10,2 s 800m på klokken med mye krefter igjen. Har et interessant smygspor nå, og den kan felle alt med tempo. OBS!