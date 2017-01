Herlig V64-jackpot med 1,8 millioner ekstra

Ulf Ohlsson kjører årets første V64-banker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Godt nyttår, kjære trav- og galoppvenner. Årets første dag byr på V4/V5-galopp fra Bro Park og etterfølges av V64-trav fra Eskilstuna. Her hjemme er det Jarlsberg som får gleden av å arrangere Norges første travstevne i 2017, og det er både internasjonal V65 og V5 på menyen.

Noen av undertegnedes høydepunkter fra desember:

Over Kr.300 000 innspilt til Bollnäs 23. desember!

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom til lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

Eskilstuna sparker i gang V64-året med en herlig jackpotomgang. Hele 1 786 291 ekstra å spille om, og det hadde ikke vært feil å kamme med seg litt ekstra direkte i 2017! Vi spiller med en banker som er forbedret i ny regi, og kan ellers by på endel spennende objekter!

Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Royal Trophy – Interessant sprintløp uten de helt store tøffingene med i feltet. Hesten vi plasserer først var knallgod på Bjerke sist, og sisterunden den gikk der var det stil over. Kommer nå ut etter en liten pause, og viser den samme takter som sist, ja, da er den på foto. Passes fra et perfekt smygspor. 6 Topgear – er en annen luring her. Den var veldig tapper i nederlaget nest sist, mens den nå sist kom sterkt tilbake etter en relativt stor galopp. Kan sitte der om det klaffer på startsiden.

V64-2 : 10 Global Tailwind – Her lukker spillerne øyne i en vrien omgang, og går all in på en traver med tre strake seire. Hesten har vært bra på slutten den, men vi føler ikke at det er snakk om noen storkanon. Dessuten må man ikke glemme at den har feilet, og rotet mye tidligere. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke. 11 Marteau De Thor – Er det klare skrellobjektet i løpet, og en hest som skal tas på alvor. Var klart bra i nederlaget nest sist, mens den nå sist ble sittende bom fast. Her er det dønn riktig i mot, og vi roper et varsko!

V64-3 : 1 Sembs Rebir – Er klart forbedret i ny regi, og den har gjort fine løp på slutten. Har denne søndagen en svært passende oppgave, og for oss er dette søndagens beste V64-banker. Avgjorde lett sist, og da viste klokken 13 s 800m. Gangen før satt den fast mot gode hester. Prikker Ulf Ohlsson starten som han skal så er mulighetene for tet store. ALL IN!

V64-4 : 7 Matchmaker AS – Pleier å være i orden når den kommer til start, og den gjør en spennende start etter pause søndag. I sitt siste løp så satt den tidlig i tet fra samme spor, og den var god til seier. Vant 3 av 7 løp i fjor, og det er en traver med riktig innstilling. Spilles direkte, neste gang kan den nemlig være “oppbrukt”…

V64-5 : 10 Jeppas Pronto – Er en hest vi har jaktet litt på, men uten å få den inn. Formen er dog ikke verst, og den feilet som småskummel i et angrep på siste bortre sist. Blir søndag kraftig kuskeplusset med Jorma Kontio, og henger den bare sammen i travet, ja, da løper ingen i dette feltet fra den. SE OPP!

V64-6 : 9 Banthechocolate – Går ned en klasse denne søndagen, og den varslet dessuten full form på lille julaften. Spurtet der sterkt i kulissene, og vi hadde 11,6 s 800m på klokken med krefter igjen. Står søndag i et nydelig smygspor, motstanden er den riktige, og denne gjengen blåser vel vår HETE IDE ned? SPILLES!