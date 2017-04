Herlig V64-jackpot med over en million ekstra

Orlando Knick og kusk Kristian Malmin. Mandag kommer de ut i V64-5. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Når det gjelder dagen i dag så er den allerede i gang kl.11.10 på Bjerke. Her venter en herlig V5-omgang. Kl.12.20 blir det V4 fra Halmstad. Til kvelden byr Leangen på en topp V65-omgang med start kl.18.50, før det hele avrundes på Färjestad kl.19.25. Her er det altså jackpot i V64-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Färjestad byr på en ekstremt spennende JACKPOTOMGANG i V64-spillet denne mandagen, og det ligger altså vel en million ekstra i sekserpotten. Flere godbiter er jobbet frem, og vi jakter seks riktige med småfrekke bonger! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 5 Mon Petit Cheval – Innledningsløpet inneholder kun seks hester, men det er likevel et herlig løp som vi gleder oss til. Vi går på et mulig sjokk direkte, og vi gjør det på en hest som ikke er uvant med å skrelle. Vant tre løp i fjor, og to av gangene betalte den ut over 20x flesket! Var helt grei i årsdebuten, men den trengte nok en blåser, og det løpet gjorde garantert godt. Får den smygløpet sitt, ja, da er den ikke ueffen om det løser seg tilslutt. Settes knepent først i et løp hvor vi tar med fire av seks hester på bongen!

V64-2 : 13 Joy De Castella – Her blir 6 Kissmeonceagain storfavoritt, men det er vingelrisk fra dette sporet, og vi syntes heller ikke at den var helt optimal i aksjonen sin sist. Vi spekulerer, og går for en hest som pleier å være på hugget etter pause. Joy De Castella vant årsdebuten i fjor, og den kom da ut etter et lengre avbrekk. Gikk 14,1/2140ma direkte… Sporet i denne sportrappen er bra, og motstanden skremmer ikke. SE OPP!

V64-3 : 1 Exceed’EM – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den virker å være på riktig vei. Fikk maks sist, den noterte seg for en OK tid, og det uten å være optimalt balansert. Etterhvert rykker man nok nå fremskoene, og det er da den er som best. Har en veldig riktig oppgave foran seg denne mandagen, og er den på hugget fra start så kan dette dreie seg om tet og slutt. Motivert favoritt i et ellers småskummelt løp!

Dagens banker:

V64-4 : 9 Lorina Pink – Klink urutinerte unge hopper, og slike løp er alltid litt “uggent” å ranke. Ingen er helt sjanseløse, og begynner man først å gardere her, ja, da blir dette dagens dyreste løp. Vi velger derfor å gjøre tvert om, og lanserer dagens banker nettopp her. Vi er fullt klar over at det er veldig sjansebetont å banke en såpass urutinert hoppe som Lorina Park, men skulle vi treffe på den som banker så er vi veldig godtgående. I debuten for Bjørn Gopp ble det en meget enkel seier, og den kom til mål med proppene trygt plassert i ørene. Klokken viste raske 13,0 s 800m, og det var godt med krefter igjen. Har en fin sjanse om den leverer som den skal, og vi velger altså å gå for denne som dagens alenestrek.

V64-5 : 3 Boynton – Tidlig tet og slutt? Har fått tre løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den virker stadig å bli bedre. Gjorde et fullt godkjent løp sist uten at det klaffet helt på veien da (13 s 700m). Står helt perfekt til denne mandagen, og mot en ikke knalltøff gjeng skal mulighetene være gode. Vi iler til med tipsnikken. PS. 8 Orlando Knick – Står garantert alene på mange norske V64-bonger, og leverer den på sitt aller beste så kan det være riktig. Er dog noe variabel, og vi vil se mer stabile takter før vi går ordentlig til på den.

Dagens beste objekt:

V64-6 : 1 Arnie Dream – Er dagens beste jackpotobjekt. Hadde kun litt over 3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er altfor lite. Var god i årsdebuten når det ble seier fra dødens, og den innsatsen likte vi. Fikk også vist at det ikke er snakk om noen antivinner. Har bra styrke innvendig, og at den ikke fikk vinne i fjor var ikke bare hesten sin feil. Hadde nemlig marginer i mot i flere av løpene. Har tidligere vist at den er kjapp i vei, og fra tet blir Arnie Dream alt annet enn enkel å slå. Kan være en sjokkbanker for de som virkelig er på jakt etter storcashen!