Herlig V64-omgang med en formtoppet banker

Per Lennartsson kjører dagens beste V64-banker. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eskilstuna byr på en herlig V64-omgang denne tirsdagen, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Vi byr på en SOLID banker samt noen godbiter som kan sørge for full fyr i bonghaugen! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 3 Xceed GT – Har et rent gaveløp foran seg, og det er snakk om en motivert storfavoritt. Var bunnsolid til seier sist, og den har radet opp med sterke løp på slutten. Her blir den sluppet til tet om Per Lennartsson kommer tidlig min sin springer, og den taper ikke dette løpet om den går som på slutten. BANKER!

V64-2 : 7 Young Prince – Var ikke til sin fordel sist, men var da tett i halsen. Har ellers levert meget bra løp, og gjort fine innsatser hver gang. Rapporteres å trene bra igjen, den er lynrask fra start, og den duger alle dager i uken mot disse. Plasseres frekt først, og sjansene for at den slår til skal være fine!

V64-3 : 8 Jordan Lee GL – Debuterer for Claes Sjöström denne tirsdagen, og vi velger å varsle direkte. Dette er nemlig ingen dum traver, og den gjorde flere sterke løp i fjor. Distansen er normalt et pluss, og motstanden som den møter på her er særdeles billig. Blir likevel ikke spilt, og det tar vi i mot med takk. SJOKKER? PS. Claes Sjöström har hatt en fantastisk innledning på året, og han har 38% i seiersprosent på stallhestene… Det er intet annet enn enormt!

V64-4 : 4 Västerbo Grosbois – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den virker stadig til å bli bedre. Var bunnsolid i nederlaget mot en såpass god hest som Top Yllit sist, mens den nest sist tapte for formbomben Dream’s Burn Down. Følger bilen fra start, og her blir det trolig tet. Leder rundt om? Spilles!

V64-5 : 1 Fellini Boko – Har fått to løp i kroppen etter pause, og sist leverte den karrierebeste. Var da knallgod fra dødens, og den tapte kun knepent. Er kjapp ut med volte, og fra tet så må dette dreie seg om en STOR mulighet. Taper ikke dette om den er som sist, og vi må bare tro hardt!

V64-6 : 6 Global Scenario – VIDÅPEN finale, og her kan det smelle. Hesten vi prøver oss med har nå stått noen mnd hos Magnus Jakobsson, og den er på riktig vei. Nå sist ble den sittende bom fast med vinnerkrefter igjen på tanken, og den fikk et klart pluss av oss. Hadde 2,7% av innsatsene på seg når vi jobbet med dette løpet, og det blir altfor lite. KAN SKRELLE!