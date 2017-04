Herlig V64-omgang med en stjerne som banker

Vidar Hop og B.B.S. Sugarlight. Mandag skal de måle krefter mot Delicious US. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Eventyrlig klaff i Ålborg - nesten 800 000 innspilt!

Lørdag kveld var det dobbel V65-jackpotomgang i Ålborg, og Nettavisens danske travekspert traff kanonbra med tipsene. Ca kl 17 lørdag kveld ble Carstens opprinnelige V65-banker 7 Bullet Knas i V65-3 strøket. Vi fikk heldigvis fatt på Carsten og vi endret dermed banker til 1 Bella Sotto i V65-4. I V65-2 som var at amatørløp hadde Carsten gardert bredt og 10. valget og kjempesmellen 8 Tajsa Baunehøj 1,6 prosent) stod trygt på.

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen (dette ble altså endret ca kl 17.30 lørdag kveld) inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.

Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble det eventyrlige 776 932 innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette, og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Halmstad byr på en praktfull V64-omgang mandag, og her er det knallgod sport i vente. 7 Delicious US er den naturlige bankeren, og vi kan ikke spekulere mot en hest som vi vil se i Elitloppet. Vær OBS på at løpene i dag begynner kl.15.10 pga hellidag. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 9 Fernandinho BR – Er en ordentlig topphest, og nå er det altså duket for årsdebut. Ble matchet mot de beste 3-åringene i fjor, og den var ikke langt bak de. Nå har den fått en god vinter på seg, og dette er en av de hestene vi virkelig gleder oss å se igjen denne mandagen. Peter Untersteiner melder om en hest som har trent bra i vinter, og han forventer seg en god innsats direkte. Et ryggløp første gangen ut trenger ikke å være feil, og vi iler til med tipsnikken. SKAL MED PÅ ALT!

V64-2 : 5 Master Crowe – Har vunnet 15 av 19, og dette er en herlig vinnerhest. Vant ikke sist, men den var bunnsolid i nederlaget. Tåler å bli brukt underveis, og den kan også vinne dette fra dødens. Motivert. 1 Love Matters – Gjorde det knallbra i USA i fjor, og den løp altså inn over 2 millioner. Daniel Reden forteller om en hest som har trent fint, men at den trolig ikke blir rigget til i årsdebuten. Er uansett en STOR outsider direkte, og denne vil vi ikke ryke på.

Dagens beste skrell-ide:

V64-3 : 12 Shorthanded Jag – Er en hest vi holder veldig høyt, og det at den ikke blir spilt her, ja, det takker vi for. Har levert flere meget sterke løp, og det at den ikke har fått vunnet på slutten er ikke bare hesten sin feil. Kommer nå ut etter en liten pause, og er den i “normal” form, ja, da duger den svært godt i omgivelser som dette. SETTES FREKT FØRST, og for oss er dette dagens beste skrell-ide!

V64-4 : 1 Gismo De Veluwe – Har en herlig innstilling, og den imponerte oss igjen sist. Plukket da ned gode Masterglide oppunder mål, og på klokken stod det 11 s 800m med litt krefter igjen. Er veldig kjapp i vei, og skulle det bli tet, ja, da er nok dette løpet kjørt. Settes først, men vi tør ikke å stole helt på den fra innersporet.

Dagens beste V64-banker:

V64-5 : 7 Delicious US – Velger vi å banke. Er i en egen klasse på ren kapasitet, og den har vært fin i comebacket. Har ikke blitt testet i comebacket, og det er det eneste lille usikkerhetsmomentet. Hadde et rent gaveløp nest sist, mens den fikk det billig mot hoppene sist. Nå møter den bedre hester, men er den i nærheten av sitt beste, ja, da vinner den igjen. Nå blir det skorykk, og det gir et ekstra kick. ALL IN!

V64-6 : 5 Niky Flax – Åpen finale om da ikke Niky Flax skikker seg. Er nemlig veldig god, den har toppform, og Johan Untersteiner varsler om klare ambisjoner. Gikk 13,4/1900m etter galopp sist, og formen kan nok knapt bli veldig mye bedre enn hva den er nå. Det blir skoløs rundt om, og feilfritt lar vel den seg ikke slå?