Herlig V64-omgang med en tøffing som banker

Jorma Kontio kjører vår banker i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Kanonsuksess for 29 V75-andelslag 10. juni - 1,2 millioner innspilt!

På V75-forslagene til Nettavisen bankerspilte Leirvåg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang på Bjerke, men som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot», men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett - lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen.

Leirvåg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen til Leirvåg på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

* Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

* Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

* Ett lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

* Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

* Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

* To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

* Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

* Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

* To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Totalt ble det solgt V75-spill for ca 173 000 denne lørdagen, og vi spilte totalt inn ca 1,2 millioner.

Ny Leangen-fest! Tok du rygg på Leirvåg's vurderinger 12. juni?

Det aller minste V65-forslaget (innl.pris kr 180) suste rett inn og betalte tilbake kr 3 578.

Kampala Kid i V65-2, Erga Fanten i V65-3 og ikke minst Pilgrims Power i V65-6 mot dagens nest største favoritt L.J.’s Andy Hall var alle herlige objekter.

42 andelslag på Eksperten suste inn med seks rette - ca 3 800 kr i snitt på hvert av dem.

I tillegg ble det rent bord i V4-spillet. Også her satt det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 180). Utbetaling kr 1 604 kr.

Idylliske Lindesberg står for dagens V64-omgang, og det er en omgang som ikke trenger å bli helt lettløst. Bankeren som vi landet på blir trolig et 2-valg i spillet, men går alt riktig for seg, ja, da tror vi at 4 Trot Kronos vinner selv om den skulle havne utvendig leder.

Sjekk ut følgende:

V64-1 : 1 Fridericus – Er vi veldig usikker på. Har ikke vist noe veldig på en god stund, og formen må betegnes som usikker. Kan selvfølgelig lede dette løpet rundt om på en god dag, og det er også et pluss med Bjørn Goop opp. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke den før den viser skikkelig form. 6 Billy Flynn – Spurtet bra i kulissene sist, den har stigende form, og er ikke borte om den skulle få ryggløpet.

V64-2 : 2 Elvira Gamble – Er en ganske bra hoppe som denne tirsdagen debuterer for ny trener. Har møtt vel så gode hester som dette tidligere, og den duger godt i omgivelser som dette. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og den er verdt et forsøk direkte. MÅ PASSES!

V64-3 : 4 Trot Kronos – Er en kanon i grunnlaget, og vi banker den frekt i dagens V64-omgang. Veijo Heiskanen mente bestemt at denne skulle kunne 13/3140mv på Åby sist, og han kjørte derfor etter klokken. Ble da veldig sliten, og noe viste seg å være feil på Trot Kronos. Blodverdiene var ikke i orden, og det var grunnen til at den fikk det. Tredje sist var den helt enorm i finalen på Solvalla. Rapportene på den før dette løpet er lysende, distansen er bare et pluss, og Kontio opp må være spennende. VI BANKER!

V64-4 : 8 Manofthematch – Er en veldig fin hest, og det er ingen tvil om at dette er et løfte. Gikk 14,5 s 800m i dødens sist, og den var meget god i nederlaget. Vi føler at dette er en hest som plutselig kan senke seg mye, og det er garantert MYE utvikling i den. Står ikke tilbake for noen av disse, og selv i fra et dårlig spor gir vi den tipsnikken. SKAL MED PÅ ALT!

V64-5 : 5 Kapten Haddock – Her blir klink ustabile 3 Fonda Boko (feilet seks av de siste åtte løpene) en av dagens tyngste favoritter. Bra sjanse feilfritt, men en slik kan ikke vi gå på som banker. Nei, her velger vi å varsle for en hest som er betydelig bedre enn raden, og som må passes nå. Kapten Haddock ble sittende bom fast nest sist, og den kom til mål som helpigg da. Nå sist spurtet den kolossalt bra via drøye spor mot oppløpet, og vi hadde 11,3 s 800m på klokken. Kan åpne, og som lite spilt må den være spennende.

V64-6 : 1 Pastell Tilly – Har en iskald rad, men bak den raden skjuler det seg MYE uttur. Er mileveis bedre enn raden, og det er virkelig en hest som fortjener litt opptur. Leverte et bra prøveløp sist, den er over middels fra start, og her blir det tet/dårligst rygg leder. Dukker opp på foto om alt går riktig for seg, og den er spillbar i finalen.