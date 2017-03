Høyinteressant V64-omgang på Färjestad

Lars Anvar Kolle og Thai Passion. Mandag kjører Ulf Ohlsson. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En ny herlig uke står foran oss, og høydepunktet denne uken er V75 på Bergen Travpark om lørdagen. Vi gleder oss også mye til jackpotomgangen i V75 til Halmstad om søndagen. Her ligger det altså hele 5 029 374 ekstra i sjuerpotten. Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang med lunsj til Sverige. Eskilstuna står for løpene, og V4-omgangen starter som vanlig kl.12.20. Om kvelden er det Leangen som kjører norges V65-omgang med start kl.18.50. Dagen avsluttes på Färjestad, og her er V64-spillet i gang kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Lerum med V65-suksess på Forus 28. februar!

Det ble dessverre ingen opptur for våre systemer i jackpotomgangen denne tirsdagen (traff ikke på utgangene), men på vår flate bankerfrie-bong på Nettavisen til Kr.1 200 ble det fullklaff! Her kunne man hente ut hele Kr.15 611 om man hadde levert den.

På Eksperten ble det fullklaff for totalt ni bonger! Sjekk ut følgende:



* En bong med fem andeler a Kr.200 - den bongen betalte ut Kr.15 365,-

* To bonger med fire andeler a Kr.250 - de bongene betalte ut Kr.15 365,-.



* To bonger med fire andeler a Kr.300 - de bongene betalte ut Kr.15 611,-

* Fire bonger med fire andeler a Kr.500 - de bongene betalte ut Kr.16 103,-



Ny herlig opptur i Bergen! Deilig V65-klaff 23. februar!

Det ble igjen servert solide tips fra undertegnede til Bergen Travpark denne torsdagen! Super Strong (17%), og Arthurian Hanover (9,9%) var to lekre ideer som innfridde! På Eksperten ble det fullklaff for to flate bonger (fire andeler a Kr.500), samt to systemer (fire andeler a Kr.1 000). Utbetalingen ble meget fine Kr.21 672,-.

PS! Høydepunktet hittil i år på Bergen Travpark, kom 26. januar, hvor vårt V5-forslag på Kr.960 betalte ut storfine Kr.154 431,-.

Det ble suksess direkte for våre tips til det nye V75-spillet i Sverige søndag. Den lille bongen på Kr.216 satt som den skulle til Östersund, og betalte ut fine Kr.1 653,-. Til Färjestad denne kvelden skal det dreie seg om en meget spennende V64-omgang. Nå skal vi til lukene med følgende:

V64-1 : 8 Quirire – Her blir nykommeren til Goop, 5 Julio De Luxe, trykket til bunns i lukene. Man skal være klar over at dette dreier seg om en relativt gammel vallak, og vi er ikke sikker på hvor bra et miljøskifte slår ut. Er kun en gardering for oss, for her finnes det langt mer spennende hester. Det soleklare objektet er kapasitethesten Quirire. Denne er meget grunnkapabel, og den spurtet flott etter pause sist. Gikk da 13,5 s 800m på en tung bane, og vi gav den et pluss i kanten. På mandag blir skoene rykket, den blir solid kuskeplusset med Magnus Jakobsson, og den må være spennende. OBS!

V64-2 : 1 Twin’s Vici Lime – Har en drømmeoppgave foran seg, og dette må dreie seg om en stor sjanse. Feilet mot den første svingen etter pause sist, og da var den dagen over. Er meget kjapp ut på volte, den kan gå på sin optimale balanse om det er aktuelt, og en finere oppgave enn dette kan den knapt nok få. MÅ BARE PRØVES DENNE MANDAGEN!

V64-3 : 8 Frisco Runner – Blir det nok veldig skriking på denne mandagen da den igjen skal gå skoløs. Var gnistrende opplagt på den balansen både tredje + fjerde sist. Dog vil vi se toppform fra denne før vi går hardt til på den igjen, men den skal selvfølgelig på bongen. 10 Xanthis Amber – Kan være noe for de som vil fiske på dypet. Så nemlig ordentlig bra ut etter pause sist, og den ble der sittende bom fast med masse krefter igjen. Har nok gått skikkelig frem med den blåseren i kroppen, og med tempo kan den felle alt. SE OPP!

V64-4 : 2 Desfinado – Kan være en klink vinner i dette superbillige løpet. Kommer ut i regi Bjørn Goop, og den har tidligere gått på 17-tallet på distansen. Rapportene på den er fine, og vi føler det dreier seg om en motivert tipsener. 1 Licketyclick – Er den store luringen i dette feltet. Nå sist feilet den i stengt posisjon på oppløpet, og den gikk glipp av en lav 16-tid på denne distansen. Skulle den kanskje være enda bedre nå, ja, da er den selvfølgelig meget spennende. Motbudet!

V64-5 : 3 Lindeberg – Har en drømmeoppgave foran seg denne mandagen, og skjer det ikke noe spesielt underveis så må dette dreie seg om en meget god sjanse. Er lynkjapp fra start, den kommer ut på sin beste distanse, og vi tror bestemt at det dreier seg om tidlig tet og slutt. Nå sist ble den sittende bom fast, og den kom til mål med masse krefter igjen. Vi tror på revansje mandag, og anbefaler et bankerspill!

V64-6 : 11 Conrads Wilhelm – Har funnet toppformen, og den skal ikke bli enkel å stå i mot tilslutt. Vi tror nemlig på et høyt oppdrevet tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra. Var bunnsolid i nederlaget sist, og den ble kun speedet ned den siste biten da. Nå er det Conrads Wilhelm som kommer bakfra, distansen passer bedre, og vi roper et varsko!