I kveld spiller vi Oscarsson

Jim Oscarsson her med elitetraveren Explosive de Vie under et besøk på Jarlsberg for et par år siden. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er vel i gang med en glitrende uke med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. I tillegg er det stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke førstkommende onsdag, der 1 344 618 kr venter ekstra i sjuerpotten.

Men før den tid skal vi blant annet gjennom en hektisk tirsdag kveld, med både galopp og trav på menyen. Bro Park byr på flere storløp og både V4 og V5-spill. Her hjemme byr Momarken på en flott V65-omgang og i Eskilstuna skal Nettavisens formsterke samarbeidspartner Snoken prøve å følge opp sine suksesser fra søndagens V75 på Jägersro og mandagens V64 på Mantorp.

Rolf Lerum er på en velfortjent ferie denne uken og dermed er det Nettavisens svenske samarbeidspartner som er tipsansvarlig til de svenske løpene denne uken og Snoken er i tipsform.

Flott V75-suksess på Jägersro søndag 3. september

Under søndagens store V75-omgang på Jägersro ble det fullklaff for Snoken. V75-forslaget med innl.pris kr 900 suste inn og betalte tilbake pene 4 404 kr.

V64-suksess Mantorp mandag 4. september

Også under mandagens V64-omgang på Mantorp ble det bra suksess. 5 Glenn Boko innfridde meget enkelt som Snokens V64-banker i V64-1 og i V64-2 innfridde nestfavoritten 4 Casterly Rock som et herlig objekt mot omgangens nest største favoritt 6 Dream Night Palema. V64-forslaget med innl. pris kr 1 440 suste inn og betalte tilbake pene 5 036 kroner.

Lunsjsuksess tirsdag 5. september

Det ble ganske favorittpreget under dagens V4-omgang på Halmstad, bortsett fra 7. valget og 3,5 prosenteren 13 Önas My i V4-1. Den hesten var markert på fire hester på det aller minste V4-forslaget her på Nettavisen (innl.pris kr 160) og betalte tilbake pene 1 093 kr.

Oscarsson har V64-bankeren

Jim Oscarsson er nøkkelkusken i tirsdagens V64-omgang i Eskilstuna. For oss nordmenn er han nok mest kjent for elitehesten Explosive De Vie, men Oscarsson har mer å by på enn denne. I kveld sitter han opp bak favoritten 14 Mr Perfection i V64-1 og ikke minst sitter han opp storfavoritten 4 Sister Morphine i V64-4 og det er nettopp denne som blir vår V64-banker i kveld.

Tet og slutt?

Fireårshoppa er i knallform etter at Oscarsson har valgt å kjøre barfor med henne. Gikk pigg i mål som toer nest sist og sist på Bergsåker så blåste hoppa til tet og vant meget enkelt foran storfavoritten Mrs Lindy. Billig motstand i kveld og det skal være topp sjanse for 4 Sister Morphine som blir vår klare V64-banker.

Adielsson med DD-bankeren

Erik Adielsson innfridde som ventet med storfavoritten Le Miracle i V4-1 på Bollnäs mandag og tok like så godt med seg tre seire på sin sjeldne visitt i Bollnäs. I kveld er han på plass i Eskilstuna, der han blant annet skal kuske storfavoritten 7 Sapajou i V64-5/DD-1. Den Stig H. Johansson-trente vallaken har en fin oppgave foran seg i kveld. I DD-spillet bankerspiller vi 7 Sapajou.

