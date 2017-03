Jeppe har V64-bankeren

Jeppe Juel kjører vår V64-banker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og høydepunktet denne uken er V75 på Bergen Travpark om lørdagen. Vi gleder oss også mye til jackpotomgangen i V75 til Halmstad om søndagen. Her ligger det altså hele 5 029 374 ekstra i sjuerpotten. Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang med lunsj til Sverige. Axevalla står for løpene, og V4-omgangen starter som vanlig kl.12.20. Om kvelden er det Forus som kjører norges V65-omgang med start kl.18.50. Dagen avsluttes på Jägersro, og her er V64-spillet i gang kl.19.25.

Det ble suksess i lunsjen til Sverige mandag! Alle våre bonger fra Kr.980 til Kr.1 180 på Eksperten satt som spikret. Utbetaling Kr.3 523,-. Nå jakter vi ny opptur til Sverige, og det er en spennende V64-omgang vi har foran oss på Jägersro denne kvelden! Vi spiller med en formtoppet banker, og kan by på følgende:



V64-1 : 1 Olivia Cheri – Er en talentfull 4-åring som blir spennende å følge fremover. Var helt OK i nederlaget sist, og formen er slett ikke verst. Er kjapp i vei, og fra tet blir den alt annet enn enkel å knekke ned. Plasseres først med dønn riktige betingelser.

V64-2 : 5 Karlsberg – Småskummelt løp hvor vi ikke helt stoler på favorittene. Vår ide er stadig bedre enn raden, og den fullførte klart bra sist. Ble ikke veldig plaget tilslutt, og det var nok noe krefter igjen. Blir nå kuskeplusset, distansen passer bedre, og motstanden er ikke veldig skremmende. Kan sjokke!

V64-3 : 11 Rushmore Face – Er en motivert favoritt i dette ikke så altfor tøffe løpet, og feilfritt skal sjansene være gode. Var fin i årsdebuten, og den kom alene til mål da. Nå skal den gå bakfra, og det er neppe et pluss. Vi kunne anbefalt et bankerspill med en annen kusk, men vi tør ikke å banke Lutfi fra denne utgangsposisjonen med en hest som ikke har vært helt stabil tidligere. Motivert, men...

V64-4 : 1 Fidagu UR – Vant sitt første løp i karrieren sist, og den store sal tar bølgen. Hadde ca 70% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det blir en god del i overkant for oss. Kan vinne, men det dreier seg ikke om noen klink banker. 9 Dencossharonkilab – Kommer ut etter pause, og det er gode rapporter på den. Det blir racerbalanse direkte, og smygsporet burde passe helt perfekt. Kan komme på lette bein tilslutt, og den må passes!

Dagens banker:

V64-5 : 7 Amour Du Coglais – Er en KANON i grunnlaget, og det er en traver som kommer til å gjøre det knallbra i løpene rett under eliten i år. Dette kan definitivt være noe for Sweden Cup/Bjerke Cup, og det er en hest som Jeppe Juel vil få mye glede av. Var ikke på topp nest sist, men da hadde det skjedd noe hjemme hos Jeppe som gjorde at den ikke var godt nok forberedt. Nå sist vant den sprettlett, og feelingen er at den har overkapasitet i forhold til grunnlaget. Har blitt strøket inn et spor, og vi tror hardt! ALL IN!

V64-6 : 5 Luck Is Back – Gjorde det bra i flere årgangsløp i fjor, og den kammet med seg hele 409 000. Nå er det duket for årsdebut, og den har et riktig løp foran seg her. Skulle den komme seg foran så skal mulighetene være fine, og vi går for den direkte!