Kaldblodshestene i fokus på V64-spillet

Tand Kraft og kusk Jan-Olov Persson. Fredag kommer de ut i V64-spillet fra Bergsåker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Deilige objekter til lunsj på Solvalla

Oddstips Eliteserien: Brann leverer alltid på hjemmebane

Oddstips Bundesliga: Schalke alltid best i Gelsenkirchen

Oddsdobbel fredag: Celta Vigo med gode muligheter



På Solvalla er det travfest denne helgen, og det skal altså kjøres tre dager på rad. Allerede til lunsj braker det løs med et herlig V65-spill. V65-1 starter kl.12.45. Biri står for den norske V65-omgangen, og her er man som vanlig i gang kl.18.50. Bergsåker er sist ut på fredag, og her starter V64-1 opp kl.19.25.

Det smeller ordentlig denne weekenden! Sjekk ut følgende:

På lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg. Det er en svært utfordrende omgang som venter, og vi tror på storutbetaling! Samme dag er det JACKPOT i V65-spillet fra Harstad. Moroa fortsetter om søndagen med blant annet en EKSTRA V75-omgang på Solvalla, og her skal blant annet Svenskt Travkriterium kjøres. Som om ikke det var nok så er det også en internasjonal V65-JACKPOT på Momarken, og her ligger det hele 663 239 ekstra i sekserpotten.

Herlig V64-treff på Jägersro 28. september!

Våre eksperter serverte knallsterke tips til JACKPOTOMGANGEN på Jägersro denne kvelden, og det ble fullklaff for totalt tre V64-systemer som hadde banker på I Kirk. Systemene til Kr.1 000 per andel betalte ut Kr.32 525, mens systemene til Kr.1 500 per andel betalte ut Kr.34 511,-. I V4-spillet ble det også fullklaff, og her betalte bongen på Kr.480 ut Kr.2 247,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er duket for Sleipnerdagen fra Bergsåker denne fredagen, og det betyr 11 kaldblodsløp. Kun kaldblodshester altså, og her skal vi få se mye herlig kaldblodssport! Vi sparte bankeren tilslutt denne fredagen, og vi tror MYE på 12 Mofaksan i finalen. Er en av få hester med god innstilling, den er satt opp for løpet, og vinner vel dette?

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 10 Bonaldo – Har FRYKTELIG bra grunnkapasitet, og det skulle ha vært gøy å sett den hos feks Tjomsland. Gikk et morskt løp etter drøy reise, og en grov galopp sist. Formen er knallbra, og feilfritt skal noen og enhver får kjørt seg. Er vært et forsøk mot helt riktig motstand. SE OPP!

V64-2 : 5 Bleke Balder – Blir ikke så veldig mye påaktet her, men dette er en traver som er god nok om den bare kommer seg rundt uten noe tull. I et forsøk til Norskt Travkriterium sist, føk den til tet, men valgte så rygg leder. Fikk maks, men var ikke veldig langt bak meget god hester. Duger på sitt beste, og den er litt spennende etter pause. OBS!

V64-3 :. 7 Tand Kraft – Var strålende opplagt i Derby, men måtte altså se seg slått på foto. I forsøket gangen før gikk den med punktert hjul, og innsatsen var derfor mer enn godkjent. Er muligens ikke i samme form nå, men den burde uansett duge svært godt. Motivert storfavoritt!

V64-4 : 8 Trippa Undan – Her er det et stort skille på hestene, og heller ikke vi sløser med strekene. Draget står ekstremt fint inne i dette løpet, og den er feks 20m billigere ute enn 2 Blås Undan. Er ordentlig bra i monte når den er som best, og rytteren har vunnet med den før. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 4 Mjølner Spik – Er en fryktelig god hest, og den har tidligere lekt med Galileo fra likestart… I år har den aldri kommet skikkelig i gang, men nå sist avslørte den form, og den var utrolig opplagt til seier da. Spurtet også sterkt i kulissene nest sist. Her har den en gunstig oppgave foran seg, og uten noe tull på veien burde den duge godt. SE OPP!

V64-6 : 12 Mofaksan – Er best i finalen, og er den som den skal for dagen, ja, da dreier det seg normalt om en vinner. I dette feltet er det mye “skalleløst” med, og Mofaksan er en av få hester med riktig innstilling. Runder normalt denne gjengen uten hindringer underveis, og vi går for et bankerspill!