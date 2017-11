Knallfin V64-omgang på Bro Park

Spitzbergen og Carlos Lopez er store favoritter i V64-5 på Bro Park mandag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V65 Leangen: Stensen er nøkkelkusk på Leangen

V5 Bjerke: Undem reiser ikke forgjeves

V4 Åby: Deilig lunsj på Åby

Oddstips 2. bundesliga: Tøff oppgave for Nyland

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss og etter at spillerne ble sendt på "dør" under lørdagens V75-omgang på Biri, er det naturligvis den kommende jackpotomgangen i V75 på Sørlandets travpark lørdag med hele 3 056 455 kr ekstra i sjuerpotten, som både sportslig og spillemessig er det klare høydepunktet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens flotte V64-omgang på Bro Park der flere storløp står på menyen.

Solid systemklaff på Jägersro søndag

Nettavisens galoppeksperter advarte mot at storfavoritten 5 Dorcia (markert på 64,7 prosent) kunne få match av blant annet 7 Angel Love og Jan Erik Neuroth i V4-2 søndag og fikk rett i det. Systemspillet med fire andeler a kr 750 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 892 kr.

En riktig spennende kveld på Bro Park. Fire av seks løp i V64 er store og åpne felter.

I V64-3/V4-1 blir 5 Mad Sovereign klar favoritt, og det er fortjent. Vant for en drøy uke siden med syv lengder etter lang pause. Han har hatt problemer med munnen, og nå har de funnet et bitt som har fungert. Gjentar han løpet fra sist, er det en klar vinner og 5 Mad Sovereign blir vår V64-banker i V64-3 og bankerspilles også på de to minste V4-forslagene.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V64-1 og V64-5 går det an å gå litt ned. Det sikreste låset er duoen 1 Spitzbergen, 5 Victor Kalejs i V64-5/DD-1. Dette er to topphester, som skal gjøre opp. 1 Spitzbergen blir i tillegg vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi er også inne på at det er et par hester i V64-2 som stikker litt ut. 2 Shylock har vært som en ny hest etter at han ble kastrert (ble strøket mandag formiddag), og 5 Valon er kraftig på gang. Derimot er V64-4 og V64-6 meget vriene. Kanskje kan Niels Petersen ha et godt bud med 11 Cape Hollow i finalen. Vant lett sist, men har aldri vært jevn.

Vår luring er 4 Marshgate Lane i V64-1. Er mye bedre på sand enn gress, vant lett sist han gikk på sand.