Knallspennende V64-jackpot med 956 341 ekstra

Lars Anvar Kolle tar turen til Färjestad mandag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en ENORM uke foran oss, og her vrimler det av høydepunkter! I morgen er det JACKPOT i V76-spillet på Bjerke, og det ligger 1.149.056 ekstra i sekserpotten. Onsdag er det galoppfest på Øvrevoll, og her venter en gedigen internasjonal V65-omgang. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg, og det betyr DOBBEL-SYVERPOTT!

Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang på Bjerke. Her skal vi prøve å følge opp lunsjsuksessen vi hadde på samme bane sist mandag. Løpene begynner ALLEREDE KL.11.10. Halmstad byr så på en V4-lunsj kl.12.20. Om kvelden er det Leangen som arrangerer den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Dagen avrundes på Färjestad, og her er det JACKPOT i V64-SPILLET!Hele 956 341 ligger ekstra i sekserpotten, og løpene starter som vanlig kl.19.25.

V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble servert sterke tips til Biri denne lørdagen, og Nettavisens mellomste forslag på Kr.486 satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine Kr.6 092,-. Leirvåg stod for tipsene, og 2-valget Nice Eleven L innfridde som hans deilige banker!



Lerum med V5-fest i Harstad 13. mai!

V5-tipsene denne lørdagen var rett og slett knallsterke! Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som våre tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste forslag på Kr.432 betalte ut herlige Kr.8 974,-. På Eksperten satt samtlige V5-bonger, og her tok vi med oss 21% av den totale V5-kassen! Du tar vel rygg på undertegnedes vurderinger i Harstad?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Färjestad byr på en HØYINTERESSANT JACKPOTOMGANG denne mandagen, og det ligger altså 956 341 ekstra i sekserpotten. Omgangen som venter er ikke spesielt lettløst, og flere av de største favorittene kan være i trøbbel. Vi har som vanlig gjort en grundig jobb for deg, og skal til lukene med følgende:



V64-1 : 3 Ural – Har hele tiden vært et løfte, og det er en hest som plutselig kan slå ut i full blomst som 4-åring. Sist fikk den aldri sjansen fra rygg leder, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Gikk en bra tid, og møtte gode hester. Skal normalt ha gått frem med den blåseren i kroppen etter pause, og fra tet blir den alt annet enn enkel å ha med å gjøre. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-2 : 12 Snella Doc – Hoppeløp, lavt grunnlag, og lærlinger som holder i tømmene = i slike løp kan det alltid smelle! Vår ide er fakta veldig bra, men den blir likevel ikke spilt her. Det takker vi for. Nå sist ble det galopp, men nest sist fullfører den klart bra på en god tid. Tredje sist havner den skikkelig på vingel innledningsvis, kommer etter hvert frem utvendig leder, og er tapper i nederlaget. Fjerde sist er den bra etter galopp. Her er det med få unntak meget overkommelig i mot, kusken har hatt en bra start på 2017, og vi må stormvarsle!

Dagens småfrekke V64-banker:

V64-3 : 3 Cagnes Sur Mer – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot storformen. Sist ble den sittende bom fast etter at kusken valgte feil fil. Nå blir det nok et mer offensivt opplegg, og fra eventuelt tidlig tet skal dette løpet være over. Vi går for et småfrekt bankerspill, og prøver heller å felle flere av dagens tyngste favoritter!

V64-4 : 8 Twigs Ceasar – Blir kolossalt hardt betrodd i debuten for Bjørn Goop, og den har selvfølgelig en fin sjanse om den går opp mot sitt beste direkte. Er helt sikkert en av de i feltet med best kapasitet, men man skal være klar over at den aldri har vært helt til å stole på. Motivert favoritt, men vi vil gjerne se den i et løp for Goop før vi gå all in. Bak megafavoritten er dette løpet vidåpent, og det kan muligens komme en storskrell!

V64-5 : 3 Origo Tilly – Har radet opp med sterke prestasjoner, og det er en hest som virkelig fortjener en seier igjen. Den var ikke sliten når den feilet i den siste svingen sist, den avsluttet positivt nest sist, og den var brenngod fra dødens i finalen tredje sist. Er en av få formtoppede hester i dette feltet, sporet er bra, og den burde være med å kjempe om det. PS. 4 Fossens Bonus – Hadde vi banket med toppform. Kommer dog ut etter pause, og den har pleid å trenge en blåser i kroppen etter pause. På sitt beste leder den fort dette løpet rundt om.

V64-6 : 9 Montana Crown – Har sett fantastisk fin ut de siste gangene, men har overhodet ikke hatt marginer med seg. Nå sist ble det helt feil, og den passerte mål med krefter igjen i kulissene. Gangen før ble den sittende bom fast. Har toppform i kroppen, og mot en dønn riktig motstand må den tas på alvor. Vår klare ide. PS. 11 Ready Ribb – Hadde denne vært i 2015-form, ja, da hadde den vært i en egen klasse. Floppet dog i 2016, og den startet knapt nok da. Kommer nå ut etter en ny pause, og den skal bli spennende å følge. Outsideren!