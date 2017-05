Knallspennende V64-omgang med en høykapabel banker

Åke Lindblom kjører vår V64-banker tirsdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er kommet godt i gang med en ny uke, og høydepunktet denne uken skjer naturligvis på lørdag. Her er det nemlig JACKPOT i V75-SPILLET, og det ligger altså 833 647 ekstra i sjuerpotten. Vi kommer tilbake med fyldige tips løpene i Bergen, og de tipsene vil være klar i løpet av fredagen. Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig med lunsj. Visby byr på en knallfin V4-omgang med start kl.12.20. Til kvelden er det Momarken som står for den norske V65-omgangen kl.1850, førEskilstuna avrunder tirsdagen med en topp V64-omgang kl.19.25.



Eventyrlig klaff på Bro Park 29. mai!

Nettavisens galoppeksperter har hatt en strålende mai måned og tirsdag kveld ble det kjempeklaff i både V64-spillet og V4-spillet på Bro Park.

I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne, og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

Eskilstuna står for dagens V64-omgang, og dette er en omgang vi liker skarpt. Flere deilige skrellobjekter er jobbet frem, og bankeren taper ikke om alt går riktig for seg. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 3 Brake To Vacate – Har tidligere stått likt med den store favoritten, 6 Tesio, og den har et interessant løp foran seg i innledningen. Glem ikke at den tredje sist passerte mål med krefter igjen i et løp over 3140mv, og det løpet ble vunnet av Kadett CD… Kan sitte der med flyt i dønn riktige omgivelser. Skreller?

V64-2 : 6 Hitman Hearns – Hestens navn kommer fra bokseverden, og den er oppkalt etter den kjente bokseren Thomas Hearns. Vi likte den i årsdebuten sist, og selv om den var noe tung fullførte den fint. Skal være forbedret, det er gode rapporter på den, og vi roper et varsko! Tar opp kampen mot storfavoritten?

V64-3 : 6 Porthos Race – Spekulerer vi ikke i mot på tirsdag. Skulle startet 20.04.2017, men da valgte Åke Lindblom å stryke den etter en dårlig varming. Vi så den i varmingen, og den feilet ved flere anledninger da. Åke mente at den rett og slett var for tung. Nå er den betydelig skjerpet i jobbene, den har sett knallfin ut i et testløp, og på kapasitet er den i en egen klasse her. Springsporet burde bety tidlig tet, og uten noe tull på veien så dreier dette seg om en klink vinner. BANKER!

V64-4 : 2 Västerbo Tristan – Er det opplagte objektet i dette småskumle løpet, og det beste av alt er at den går helt i glemmeboken. Dette er en 4-åring under en rivende utvikling, og nå sist gikk den pigg i mål etter hinder på veien. Vi hadde 12,2 s 800m på klokken, og da fikk den aldri kjørt for fullt. Må tas på alvor i omgivelser som dette, og uten noe tull på veien er den god nok til å skrelle. OBS!

V64-5 : 10 Tobacco – Er ingen traver som rader opp, men den er i storform, og med klaff kan den slå til som en praktfull frekkis. Gikk pigg i mål i kulissene sist, og da klaffet det overhodet ikke på veien. Selv om Haugstad sliter litt i motbakke for tiden så liker vi å spille han på undervurderte hester. Med tempo kan denne felle alt!

V64-6 : 11 Dennis De Castella – Har vært lenge borte med skade, men nå har den fått noen løp i kroppen, og storformen er på vei. Har vært knallgod i nederlaget to ganger på rappen, og den har varslet full vinnerform. Får den bare litt tempohjelp tirsdag så er den med på foto. Skal med på alt av seriøse bonger.