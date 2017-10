Knallspennende V64-omgang med Juul i hovedrollen

Steen Juul er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Lunsj med Hamre

V4 Rättvik: Gnistrende V4-lunsj med godbiter på menyen

Oddstips Eliteserien: Lillestrøm får det tøft i Skien

Oddstips Allsvenskan: AIK vinner "aldri" borte mot Malmö

Oddsdobbel mandag: Sociedad innfrir på hjemmebane



En meget innholdsrik mandag venter, og allerede kl.11.10 er vi i gang. Da byr Bjerke på Fransk Lunsj, og det skal som vanlig spilles V5. Deretter er det Rättvik sin tur, og kl.12.20 blir det V4-lunsj på den banen. Drammen står for den norske V65-omgangen, og løpene i Drammen begynner som vanlig kl.18.50. Halmstad er sist ut, og V64-omgangen fra Halmstad sparkes i gang kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Halmstad byr på en fyldig kveldsmeny, og i dag blir det både V64 + V4. Alpha Peak er en traver vi liker skarpt, og det er en hest med riktig innstilling. Denne tøffingen står alene på våre bonger i V64-5. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 11 Umberto Axa – Står feil inne i dette løpet, men den møter en sliten gjeng, og da liker vi å spille på de unge. Umberto Axe er veldig grunnkapabel, og nest sist gikk den strålende etter galopp (11,5 s 1000m). Kevin Oscarsson opp er et soleklart pluss, og her skal man være på vakt. Slår til som en frekkis?

V64-2 : 8 Cefalo – Her er det elendig klasse på hestene, og vi jakter skrellen. Draget står med en dårlig rad, men den er i full form, og den kan overraske med flyt. Den passerte mål med ALT igjen tredje sist, før den fullførte godkjent nest sist. Nå sist feilet den som helt urbukt i den siste svingen, og da gikk den glipp av en tid på 13-tallet. Her er det med få unntak særdeles billig i mot, og denne skrellen burde ha en fin sjanse!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-3 : 6 To Be Or Not To Be – Debuterer for Veijo denne mandagen, og da er i hvertfall vi på vakt. Dette er nemlig en meget grunnkapabel hest, og den leverte virkelig varene ved flere anledninger i fjor. I dag blir det skorykk på alle fire for første gang i hesten sin karriere, det er gode rapporter på den, og den kan være en vinner direkte. SPILLES!

V64-4 : 8 Vincent AS – Er en helfrekk banker for de som ønsker å jakte de virkelig store pengene. Den vant sprettlett med alt igjen nest sist, mens den nå sist går et svett løp etter sjenering/galopp. Kom voldsomt sterkt tilbake, og vi hadde 14,7 s 1800m på klokken. Står med garanti ikke tilbake for megafavoritten 6 Magic Tile, og vi setter på varsellampene på full styrke!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 7 Alpha Peak – Har vi latt oss imponere av, og det er snakk om en traver med ordentlig bra innstilling. Har vunnet veldig enkelt i Danmark de siste gangene, og den har sett fryktelig fin ut. Har gjort tre løp for Steen Juul, og det har altså blitt tre seire. Er blitt strøket inn et spor, den kan åpne, men den tåler også bli brukt underveis om den ikke skulle komme seg foran. Har vunnet med sko tidligere, og det blir den balansen i kveld. ALL IN!

V64-6 : 1 Cougar Woodland – Hadde vi banket med en toppkusk i vognen. Dog er Conrad Lugauer så dårlig å kjøre etter klokken i disse stayerløpene at vi rett og slett ikke tør å banke en slik kusk over 2640mv. Hesten er god nok i massevis, og den varslet form etter pause sist. Motivert, men…