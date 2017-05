Knallspennende V64-omgang med norsk banker

Let'sTake A Selfie og Lars Anvar Kolle gjør en meget spennende start i V64.3 i Årjäng mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Årets beste uke? Ja, for vi som elsker trav er dette årets høydepunkt! Elitloppsuken er i gang, og vi kommer selvfølgelig tilbake med meget fyldige tips til de GEDIGNE V75-omgangene på Solvalla lørdag/søndag. Når det gjelder dagen i dag så er den i gang kl.11.10. Her blir det V5 på Bjerke. Deretter er det Dannero sin tur, og V4-lunsjen her starter som vanlig kl.12.20. Leangen står for den norske V65-omgangen kl.18.50, før Årjäng avrunder dagen med et herlig V64-spill kl.19.25.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens forslag på Kr.900 satt som spikret, og det betalte ut hele Kr.23 044,-. Sjokket, Showmethevictory (7,7%), ble lansert i finalen, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.25 090,-



* Tre flate bonger (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.24 067,-



* To flate bonger (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.23 385,-

* En flat bong (fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.23 044,-

* En flat bong (fem andeler a Kr.200) betalte ut Kr.23 044,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Objektsblokken inneholder mye snadder til en av årets mest spennende V64-omganger denne mandagen. Her var det virkelig mye interessant å gripe tak i. Bankeren kommer fra Norge, og nå er vel det på tide å ta svenskene litt ordentlig igjen? Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 William Tingöj – Har en interessant oppgave foran seg her, og den må bare prøves. Den spurtet sterkt på Solvalla siste, mens den nest sist kommer til mål med krefter igjen. Støter her på en ganske formløs motstand, den står helt riktig til på strek, og den må ha en fin mulighet om den viser noe i nærheten av sitt beste.

V64-2 : 2 Restless Explosion – Er ikke den beste hesten i feltet på ren kapasitet, men på en lynrask bane så er det heller ikke alltid at den beste hesten vinner. Restless Explosion er ordentlig formtoppet, den har radet opp med fine prestasjoner, og fra tet på drømmedistansen skal den ikke bli enkel å fange. Går garantert 13,0 fra den posisjonen, og da er den opplagt verdt et forsøk.

Dagens banker:

V64-3 : 2 Let’sTake A Selfie – Er et stort løfte, og feilfritt tror vi ikke den taper. Er dog ikke helt å stole på, og galoppen i prøveløpet var veldig umotivert. I debuten nest sist feiler den på den første svingen, men det var også kusken sin feil. Gikk enormt etter galoppen, og vi lot oss imponere. Nå sist lekte den seg fra dødens, og den var knallgod. Går 15/2140mv alle dager i uken, og det er i første rekke galoppen i mot. I en ÅPEN V64-omgang tar vi en sjanse, og banker denne talentfulle hoppen.

V64-4 : 13 Ekeld – Kommer ut for Ole Johan Østre, og den gjør sitt første løp på vel et år. Har hatt sine problemer, men når Østre nå velger å ta den med seg til Sverige for å starte, ja, da forteller det oss at den har trent fint. Er helt overlegen på kapasitet i omgivelser som dette, og den skal bli utrolig spennende å følge i både varming/løp. Dette er en hest som vi holder skyhøyt, og vi må bare prøve den direkte!

V64-5 : 2 Trytobe – Kan være SJOKKET i dagens V64-omgang. Det er snakk om en hoppe som har utviklet seg veldig fint, og den blir stadig bedre. Var god til seier når Tom Horpestad tok sin seier nummer 1000 tredje sist. Så spurtet den sylvasst i kulissene etter at den ble grovt hindret nest sist. Nå sist blir den sittende fast, og det virket til å være godt med krefter igjen. Står NYDELIG til nå, den er sikret et bra opplegg, og motstanden er ikke veldig tøff. SE OPP!

V64-6 : 1 Brando Boko – Interessant finale med en overspilt favoritt fra Norge? 5 Thai Profit er bra, men risikerer vingel nå, møter tøff motstand, og det er ikke noe vi kan gå tungt til på. Vi prøver oss med et nytt skrellspill, og vi gjør det på en «gamling» som igjen har funnet formen. Den gikk knallbra etter galopp sist, og den varslet full form. Er meget kjapp fra start når den blir laddet med, og utgangsposisjonen er derfor spennende. PASSES!