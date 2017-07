Kontio viser frem en kanon i V64-spillet

Jorma Kontio kjører vår V64-banker mandag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Readly Express (V64-4) årsdebuterer i dagens V64-omgang, og vi går til på den direkte. Denne kanonen vil vi gjerne se i de største løpene fremover, og normalt tar den seg av en relativt overkommelig gjeng mandag. Ellers krydrer vi bongene med spenstige objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende til Rättvik:



V64-1 : 15 Nexus Tilly – Å regne på disse stayerløpene er aldri enkelt, og vi blir alt annet enn overrasket om det skreller til i innledningen denne mandagen. Vi prøver oss med en svært grunnkapabel tøffing først på ranken, og går Nexus Tilly opp mot sitt normale, ja, da skal de andre få kjørt seg. Jorma Kontio opp er et pluss, distansen er et stort pluss, og den skal bli spennende å følge. PASSES!

V64-2 : 8 Brenne Järven – Er veldig på gang i ny regi, og den har levert strålende innsatser de siste gangene. Nå sist åpnet den på 21/23, men holdt likevel til kort før mål. Gangen før havnet den utvendig leder, trykket på, og var enormt tapper i nederlaget. Har blitt strøket inn et spor, og med tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk burde den fakta være ytterligere forbedret nå. SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 2 Flicka OZ – Er en 4-åring under utvikling, og den virker stadig å bli bedre. Gikk et sterkt løp i kulissene sist, og da viste den 15,8/1900m på sølen… På en rask bane går den ihvertfall 15,0, og da sier det seg selv at den ikke trenger å bli enkel å fange. Prøves som et mulig sjokk i et småskummelt løp!

V64-4 : 2 Readly Express – Sprang inn knappe fem millioner i fjor, og vi snakker altså om fjorårets Derby-vinner. Er en ordentlig tanks av en traver, og det er nok en traver som man har store ambisjoner med i tiden fremover. Vi blir alt annet enn overrasket om dette er en hest som man matcher mot Prix De Amerique 2018, og det skal bli utrolig spennende å følge den i årsdebuten. Ble toer i fjor når den årsdebuterte, men den gikk 12,1/2140ma direkte. Vi blir fakta overrasket om noen tør å svare denne kanonen, og vi går for et bankerspill allerede i årsdebuten.

V64-5 : 4 Qahar QC – Er ingen man stoler helt på, men feilfritt så skal de andre være fryktelig gode for å holde følge. Gikk klart bra nest sist mot bedre hester enn dette, og nå sist viste den 13,5/2300m etter galopp. Ulf Ohlsson har hatt et bra tak på den, og feilfritt må den være HET i omgivelser som dette. Settes først, men vi tør ikke å banke den.

V64-6 : 12 Bellatrix Zet – Fortsetter sin sterke utvikling, og den har løftet seg de siste gangene. Nå sist fikk den aldri helt sjansen, og selv om det ikke var mye igjen så var den positiv i tøffe omgivelser. Står iskaldt til spormessig denne mandagen, men motstanden skremmer ikke, og blir det bare litt tempo kan den felle alt tilslutt. SPILLES!