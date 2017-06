Lekker V64-kveld med godbiter på menyen

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En fantastisk weekend venter, og for vi som elsker stor sport og stort spill i Norge, ja, da er denne helgen høydepunktet. På Bjerke lørdag er det GULLJACKPOT i V75, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Søndag venter årets Oslo Grand Prix med en gedigen internasjonal V75-omgang. Her blir det trav i verdensklasse, og enorme potter å spille om.

Når det gjelder dagen i dag så starter vi opp med lunsj fra "speedwaybanen" Åmål kl.12.45. Her venter en HØYINTERESSANT V65-omgang. Jarlsberg byr så på en helt fantastisk V65-omgang med start kl.18.50. Dagen avrundes med et utfordrende V64-spill fra Östersund kl.19.25.

Lerum med samlebongfest til lunsj – Kr.900 ble til Kr.10 895!

Det ble bra treff for flere av våre samlebonger til Umåker i lunsjen 8. Juni.

Begge bankerne innfridde, og Nettavisens største bong på Kr.900 betalte ut solide Kr.10 895,-.



Östersund står for dagens V64-omgang, og det er en knallfin omgang vi har foran oss. Kvaliteten på løpene er høy, og i DD-løpene er førstepremien hele 125 000... Det kan fort gå mot bra kroner til de med seks riktige, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Tasteofchocolatier – Fikk det ikke til å stemme på startsiden sist, og dermed kom galoppen. Gangen før åpnet den lynraskt bak bilen, og gikk klart bra som treer. Fra tet er dette hesten å slå, og om du går tynt, ja, da står denne alene på bongen. Bak den soleklare ideen er ingen sjanseløse, og vi tar med alle seks.

V64-2 : 1 Brenne Brakar – Er bedre enn raden, og den feilet i angrep sist. Står endelig litt spennende til, og skulle Ulf Ohlsson greie teten med sin springer, ja, da tror vi faktisk at dette løpet er kjørt. Er ekstremt grunnkapabel, og det er i første rekke galoppen i mot. MÅ BARE PRØVES NÅ!

V64-3 : 7 Ture SE – Småskummelt sprintløp hvor det kan skrelle til. Hesten vi plasserer knepent først kommer ut etter en lengre pause, og formen er selvfølgelig usikker. Er den dog i nærheten av formen den hadde på sitt beste i fjor så skal de andre få kjørt seg litt. Fjerde sist jogger den for eksempel 16,0/2140mv med alt igjen… Springsporet burde passe, og vi roper et varsko. PS! Om du har anledning : Sjekk den ut i varmingen.

V64-4 : 4 Minessa – Interessant 4-årsløp hvor vi tar med oss flere hester på bongen. Storfavoritten 9 Björlifanner, var ikke akkurat veldig spenstig i årsdebuten, og den må være en god del forbedret om den skal runde til seier. Vår ide debuterte for Jan-Olov Persson sist, og den varslet form direkte. Viste overlydsfart mellom tre galopper, og får bare Jan-Olov Persson justert den til, ja, da skal den bli spennende å følge. OBS!

V64-5 : 8 Bottnas Commandeur – Den som har løpet her er 6 Trovatore, og den skal med på alt. Dog må vi bare varsle for en hest vi har fulgt med argusøyne på slutten, og snart må vel det lykkes for Bottnas Commandeur? Har vært forfulgt av uttur på slutten, og de tre siste gangene har det mildt sagt ikke klaffet. I Harpers sist er den igjen uheldig, og da ble den trukket helt sjakk 900m fra mål. Gikk deretter på i sporene med langt frem, og den fullfører helt enormt bra. Vi hadde 10,0 s 900m på klokken. Har form til å legge dette feltet på rygg, og den må bare prøves sammen med 6 Trovatore.

V64-6 : 4 Wild Honey – Endret man hodelaget på sist, og det falt ikke helt heldig ut. Havnet i dødens, men gikk å bremset, og måtte nøye seg med en solid tredjeplass. Hadde uansett ikke slått Shadow Gar som var monsterbra. Nå går man tilbake til det gamle hodelaget, den kommer ut i DØNN RIKTIGE omgivelser, og vi har ikke tenkt å spekulere her. Dette er dagens beste banker. PS. Sandra Eriksson holder vi høyt blant damekuskene i Sverige, og hesten skal være i de beste hender.