Lekker V64-omgang med E3-forsøk

Christoffer Eriksson er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V5 Bjerke: Større oppgaver venter for lunsjbankeren

V4 Åmål: Jepson fikser lunsjen

Oddstips 1: Ingen varm velkomst for Ronny Deila

Oddstips 2: Møller Dæhli og co. på opprykksjakt

En svært innholdsrik mandag venter, og som vanlig blir det fransk lunsj på Bjerke. V5-spillet starter kl.11.10. Så er det Åmål sin tur med V4 kl.12.20. Leangen arrangerer den norske V65-omgangen, og her er løpene i gang kl.18.50. Denne mandagen blir det også et V4-omgang på Leangen, og den starter allerede kl.18.05. Örebro er sist ut, og V64-omgangen her begynner kl.19.25.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Örebro står for dagens V64-omgang, og det er en LEKKER omgang vi har foran oss. Det kjøres altså E3-forsøk, og her er man sikret stor sport. Vi banker 4 Vamp Kronos (V64-2), og skal til lukene med følgende:



V64-1 : 7 Executive Caviar – Blir enormt hardt betrodd i innledningen, og den har selvfølgelig en bra sjanse. Vi snakker om en av de beste i årgangen, og den var knallgod til seier sist. Sporet trekker ned, og det er klar vingelrisk. Skal stå først på ranken, men denne mandagen velger vi faktisk ikke å banke. 8 Super War Horse – Kjørte ikke Jepson EN METER med etter pause sist, men hesten så veldig fin ut i målgangen. Er svært grunnkapabel, den ventes forbedret, og klaffer det bare litt fra et dårlig spor så er den ikke ueffen.

V64-2 : 4 Vamp Kronos – Er helt enormt bra, og dette er en hoppe som virkelig tåler å bli brukt underveis. Sist kom den tidlig frem i dødens på kanonen Waffle Cone, kjempet kolossalt sterkt, og var ikke mye slått på en god tid. Kan vinne dette forsøket fra dødens, og vi kan selvfølgelig ikke gjøre annet enn å tro HARDT på denne!

V64-3 : 6 Global Unlimited – Har utviklet seg kolossalt etter den ble kastrert, og vi har latt oss imponere veldig av den på slutten. Gjorde endel grovbjobb selv sist, men kom likevel helt alene til mål, og det var krefter igjen på tanken. Spor litt langt ute trekker ned, men løser det seg bare litt, ja, da er denne ikke ueffen.

V64-4 : 1 Charmante Amok – Er ingen dum traver, og den er dessuten under en klar utvikling. Var noen få lengder bak Helloise Boko nest sist, mens den nå sist leverte en bunnsolid langspurt. Vi hadde 10,8 s 800m på den, og den kunne fakta ha vunnet det løpet om den ikke hadde blitt litt hindret i den siste svingen. Er kjapp i vei, den står helt riktig til, og den skal passes!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 4 Twist Of Fate – Er en ordentlig bra 3-åring, og skulle det bli tet i dette forsøket, ja, da er løpet over. Ble plukket ned av Coin Perdu sist, mens den nest sist slo en såpass god hest som Global Un Poco fra tet. Står i et perfekt spor bak bilen, og vi må bare ile til med tipsnikken.

V64-6 : 3 Crucified – Så mektig ut i banen etter en lengre pause sist, og hadde det ikke vært for at den plundret i den siste svingen hadde vi gitt den to klare pluss i kanten. Her er det imidlertid STOR utvikling å spore, og vi blir alt annet enn overrasket om dette er en klink vinner i finalen. Daniel Reden har nok slipt henne til, sporet er perfekt, og den skal bli meget spennende å følge i et forsøk som ikke er av de tøffeste.