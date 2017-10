Lekker V64-omgang med en herlig banker

Per Ludvig Nilsen varmer La Diva Rossi. Fredag kommer de ut i V65-1. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en helt fantastisk WEEKEND foran oss, og det blir altså 2 x V75 denne helgen! Leangen klinker til med en smellbra omgang lørdag, og her blir det altså gjensyn med fantastiske Ferrari BR. Vi gleder oss! Solvalla står for V75-omgangen søndag, og her skal det kjøres semifinaler til Breeders' Crown. Det betyr mange vinnerkandidater i løpene, og stor sport! Vi kommer naturligvis med fyldige tips til begge baner.

Når det gjelder dagen i dag så starter vi opp i Sverige kl.12.45. Her venter det V65-lunsj til Romme. Jarlsberg står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Ørebro er sist ut, og her starter V64-1 kl.19.25.

Bjørn Goop kjører dagens beste V64-banker, og vi spekulerer ikke i mot Stan Libuda i finalen. Vi snakker om en meget grunnkapabel hest som er på vei mot formen, og vi tror hardt på tidlig tet og slutt!

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 3 La Diva Rossi – Var bra i comebacket sist, og da skal man også huske på at den gikk med treningsbalanse. Er klart best skoløs. Likevel viste den 11,1 s 800m, og den fullførte positivt. Er herdet i tøffe omgivelser, den er normalt forbedret med et løp i kroppen, og fra et ypperlig spor skal man være på vakt. SLÅR TIL SOM EN FREKKIS?

V64-2 : 1 Jejje Palema – Har spennende betingelser foran seg på fredag, og løser den ut som den kan, ja, da dreier fort dette seg om tet og slutt. Feilet med krefter igjen i stengt posisjon mot oppløpet sist, og den hadde travet en lav 13-tid uten det uhellet. Vi hadde banket den fra spor 2-3-4, men vi tør ikke å gå ALL IN på den fra innersporet. SKAL UANSETT STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-3 : 3 Mindyourvalue W.F. – Her blir Love Matters KNALLHARDT betrodd, men hvordan er det egentlig med stallformen til Reden? Strøk to hester for dårlige blodverdier torsdag, og tidligere denne mnd strøk han fire hester for feber… Vi er fakta litt usikker på hestene til Reden, og vinkler heller vårt spill mot en traver som fortjener en seier. Mindyourvalue W.F. passerte mål med litt krefter igjen etter sene luker sist, mens den fullførte klart godkjent nest sist. Her sikter Bergh på teten, og med spor innenfor favoritten er vi på vakt! SPILLES!

V64-4 : 1 X.L. Bygg Palema – Nå sist var den ikke 100%, men den er behandlet etter det løpet, og rapportene på den er nå fine. Nest sist vant den enkelt fra tet, og da viste klokken 14 s 1000m med krefter igjen. Burde taue dette relativt billige løpet rundt om på en normal dag, og det er en banker for de som går tynt!

V64-5 : 12 Rigel Face – Har gjort fire løp for Melander, og den utvikler seg stadig bra. Var bunnsolid i nederlaget sist, og vi hadde 12,2 den siste runden på den da. Står dumt til nå, men det er en sportrapp, og det betyr at den har mest penger på konto. Distansen takler han fint, og den blir ikke enkel å stå i mot. Motivert! PS! 4 Cagnes Sur Mer – Er en beintøff hoppe på vei mot formen. Var god i nederlaget sist, og normalt blir den bare bedre og bedre fremover. Kan være en spennende skrell å ha med på bongen…

V64-6 : 3 Stan Libuda – Banker vi i finalen. Den var meget tapper i nederlaget sist, og den virker å være på vei mot storformen. Avslørte i Norge at den var lynrask ut bak bilen, og her sikter nok Bjørn Goop mot teten. Fra den posisjonen skal det en knallbra hest for å plukke den ned, og vi spekulerer ikke. ALL IN!