Lekker V64-omgang på Åby

Peter Ingves er aktuell på Åby torsdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik torsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp! Moroa starter som vanlig kl.12.20, og da med lunsj til Lindesberg. Deretter blir det også en norsk lunsj, og den skjer i Drammen kl.13.40. Galoppen fikser ettermiddagen, og på Jägersro blir det både V5 + V4. Her starter man kl.15.00. Bergen Travpark byr så på V65 kl.18.50, deretter er det Åby som avrunder med V64 kl.19.25.

Åby står for kveldens V64-omgang, og det er en lekker omgang vi har foran oss. Dagens beste banker kommer ut i V64-3, og her må vi bare tro mye på 6 Ontheway Diamant. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 You To Optimal – Kan vinne dette løpet fra tet/rygg leder. Var ikke seg selv sist, men har ellers gjort veldig få feil. Nest sist taktet den voldsomt om etter sene luker, og kniper seieren. Er bra fra start, den er sikret et fint opplegg, og tilbake i en noenlunde form så skal mulighetene være fine. Plasseres først på ranken, men vi vil gjerne se den på sitt beste igjen før vi går for et bankerspill.

V64-2 : 2 Ingemar Palema – Er mye forbedret for tiden, og den var strålende opplagt i nederlaget sist. Tapte på foto for gode Da Pepperboy da, men gikk 09,5 s 500m, og vi likte det vi fikk se. Står spennende til nå, den er kjapp i vei, og den har dessuten en knallbra kusk i vognen. Nå er vel det endelig duket?

V64-3 : 6 Ontheway Diamant – Er dagens beste V64-banker. Den så enormt bra ut i comebacket sist, og den bare fløy til tet. Vant siden enkelt på en 12-tid. Har normalt hatt godt av det løpet i kroppen, og den kan ventes enda et hakk forbedret til denne oppgaven. Har en solid sjanse om den leverer som den skal. BANKER!

V64-4 : 1 Cuba Libre Ice – Var kolossalt bra sist, og den er ordentlig på vei opp og frem. Avslørte også at den kunne åpne bak bilen i løpet sist. Fikk etterhvert tredje innvendig, men spurtet enormt bra når den fikk lukene knappe 300m fra mål. Hadde full spenst over mål, og det var godt med krefter igjen. Her er den sikret et fint opplegg, og den må tas på alvor fra slike betingelser!

V64-5 : 1 Harry Haythrow – Er i en fantastisk fin form, og når den endelig har trukket et bra spor så må den bare prøves. Var ute mot flere av disse hestene sist, og da ble den sittende fast i kulissene. Er lynrask fra start, men vil ha en god rygg, for så å spurte til seier via siste indre? Kan ikke få en finere oppgave enn dette og 11-åringen står først på vår rank!

V64-6 : 15 Robros Brazza – Åpen finale over 3140ma. I disse stayerløpene vinner den hesten som har den mest “kalde” kusken. De som kjører for tidlig er ofte helt sjanseløse i løp som dette. Draget vårt har en kusk som pleier å ha roen, og han gjør det stadig bedre i banen. Robros Brazza feilet sist, men har ellers gjort veldig gode løp på slutten, og distansen takler den dessuten fint. Må passes om det bare skulle klaffe litt på veien. OBS!

