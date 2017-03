Meget spennende på Färjestad

Michael Larsson og Juvels Boy. Mandag kommer de ut på Färjestad. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi skal gjennom en meget innholdsrik mandag, og i dag braker det løs kl.11.10. Da blir det V5, og lunsjtrav på Bjerke. Deretter blir det lunsjtrav fra Sverige kl.12.20. Gävle står for løpene, og det er en vidåpen V4-omgang vi har foran oss. Om kvelden jakter Leirvåg en ny opptur på Leangen kl.18.50, før det hele avrundes med en herlig V64-omgang på Färjestad kl.19.25.



Färjestad byr på en svært spennende V64-omgang denne kvelden, og vi har jobbet frem mye snadder i løpene. Vi innleder dog med en banker, og er Juvels Boy i nærheten av der den skal være i årsdebuten, ja, da dreier det seg om en vinner. Sjekk ut følgende:



Dagens banker:

V64-1 : 2 Juvels Boy – Er en ordnetlig bra hest, og den skal bli spennende å følge etter pause. Har trent 16/1600m før denne oppgaven, og den kommer ut på sin beste balanse direkte. Sporet passer helt perfekt, og den er sikret et bra opplegg. Senker en overkommelig gjeng? Vi må bare ha solid tro, og i en ellers krevende omgang lar vi den stå alene! PS. 1 Max Not Sand – Er bedre enn raden, og den feilet fra seg en tid på ca 13,8/2100ma på Bjerke sist. Trenger ikke å være helt borte med klaff, og den skal med om Juvels Boy garderes.

V64-2 : 7 Edindy – Innersporet på Färjestad over 2100ma er ikke det beste, og man skal ha en BRENNKVIKK hest for å greie å forsvare sporet. Megafavoritten 1 Defi’s Victory er veldig kjapp, men vi er uansett ikke sikker på at den greier å forsvare sporet. Vår ide er også lynrask ut, og skulle den komme seg foran, ja, da skal det en veldig god hest til for å senke den. Var brenngod i snøværet på Bjerke sist, og 15,0/2100ma i det været var en utrolig bra prestasjon. Skal normalt være enda bedre nå, og den er verdt et forsøk mot megafavoritten!

V64-3 : 1 Jula Princess – Vi liker strekhester i løp som dette, og spesielt nå som banene er lynraske. Jula Princess er merkbart forbedret etter at man rykket skoene på den, og nå sist passerte den mål med krefter igjen. Tiden må sees i lys av at det den dagen var dårlige forhold. Kan helt sikkert gå 15,5/2140mv på en kjapp bane, og fra tet trenger den ikke å bli enkel å fange. OBS!

V64-4 : 7 Hill Of A Day – Det er en uting at US-importer, og andre importer ikke må ut i et testløp/prøveløp før man får starte med de. Nå spiller de fleste i blinde, og det kan ikke være heldig. Når det gjelder Hill Of A Day så ble den ropt inn av Reden på en auksjon i USA, og den kommer til start med OK rapporter i ryggen. Man forventer at den skal være med i fremste rekke, men det er jo umulig å gå til på en slik hest som dette som banker uten å ha fått se den i varming. Vi plasserer den dog først på mistanke.

V64-5 : 7 Kabal – Varmet fantastisk før løpene sist, men i selve løpet ble den disponert veldig passivt, og dette er ingen hest man skal kjøre på speed. Fullførte godkjent når den fikk fritt frem, og det løpet gjorde nok godt etter pause. Er ordentlig bra på sitt beste, og vi likte den såpass godt i varmingen sist at vi bare må varsle nå. KAN SKRELLE! 10 Temple Of Dreams – Er god nok i bøtter og spann, men hvor ble formen av til denne hesten? Imponerte oss ved flere anledninger i fjor, og den duger om den bare viser litt form. Skal med på gardering.

V64-6 : 10 Illinois Sund – Vidåpen finale, om ikke bare hesten til Reden skikker seg da. Har dog tullet for mye til at vi kan banke den. Sist etter pause ble det igjen galopper, men feilfritt, ja, da vinner den i såpass overkommelige omgivelser som dette. Langskuddet i løpet er 11 Opus Mind. Denne har ikke levert som best på en stund, men sist så den ut som en TIKKENDE BOMBE i målgangen. Oi, hvor pigg den var, og den varslet full vinnerform! Er veldig sterk, og den tåler å bli brukt underveis når først formen er der. Kan supersjokke!