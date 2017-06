Mjølnerød har godbitene i en strålende V64-omgang

Mjølner Spik og kusk Jan Roar Mjølnerød. Fredag er det klart for årsdebut. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En deilig weekend venter, og her er det mye å glede seg til! Når det gjelder dagen i dag så starter den som vanlig opp fra Sverige. Halmstad byr på en svært interessant V65-omgang i lunsjen kl.12.45. Til kvelden er det Biri som står for den norske V65-omgangen, og vi kan love deg mye snadder! V65-1 begynner kl.18.50. Fredagen avsluttes på Romme med en lekker V64-omgang kl.19.25.



Romme avrunder fredagen med en svært spennende V64-omgang, og selv om vi har funnet det vi mener er en klink banker så trenger ikke dette å bli helt enkelt. Flere av løpene er nemlig meget åpne, og det kan skrelle til!

V64-1 : 14 Järvsöodin – Er fryktelig bra, og den har altså vunnet 9 av 11. Blir dog enormt hardt betrodd, men dette er ingen enkel oppgave, og vi er spent hvordan Persson ligger opp et løp over hele 3180mv. Vi stoler ikke på denne kusken, og for oss er garderinger helt opplagt. 8 Felix Tabac – Hadde 1,9% på seg når vi la ut dette tipset, og det er for lite. Det er snakk om en 6-åring under utvikling, og nå sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Hadde for eksempel slått 9 Kringlers Viktor med luker da. Er ikke borte med flyt på veien, og den kan skrelle!

V64-2 : 4 Mjølner Spik – Gjør en svært spennende årsdebut denne fredagen, og vi iler til med tipsnikken direkte. Vi snakker her om hesten som ble nummer fem i fjorårets Derby, og det skal bli spennende å se om den har utviklet seg ytterligere gjennom vinteren. Står ikke tilbake for noen av disse, og er den bare i nærheten av noe form direkte, ja, da kjemper den om seieren. OBS!

V64-3 : 3 Bol Brage – Får sitt store gjennombrudd i år? Dette er nemlig en ordentlig fin 4-åring som besitter en kapasitet langt utover det grunnlaget den har på konto. Så lekker ut i målgangen sist, og den kom til mål som helt ubrukt da. I årsdebuten nest sist viser den 26 s 500m etter galopp, og den kom også da til mål som ubrukt. Kan i hvertfall 27 på distansen, og den trenger ikke å bli enkel å fange. MÅ MED PÅ ALT!

V64-4 : 11 Odins Eld – Småskummelt kaldblodsløp hvor vi prøver oss med et supersjokk! Odins Eld står med en helt råtten rad, men fakta er at den gikk meget fint i kulissene etter galopp sist. Avsluttet best av samtlige nedover oppløpet, og den var ikke tom i mål. Da hadde vi 23,1 s 700m på klokken. Jansson opp på en «kalding» er et spennende pluss, og det skal ikke bli mye feil for de mest spilte før bomben kan slå hardt ned. OBS!

V64-5 : 4 Ural – Jogget 13,7/2140ma fra tet sist, og den vant enkelt. Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og det er en traver under en klar utvikling. Får normalt teten gratis tidlig her, og da kan vi ikke helt se hvordan den skal tape om den leverer i nærheten av sitt beste. I en ellers krevende V64-omgang går vi for et bankerspill.

V64-6 : 12 Xceed G.T. – Er dum bak bilen, og dette var det beste sporet den kunne få. Var bunnsolid til seier sist, og den var altså god i sitt siste løp før pausen. Om den leverer som den skal etter den lille pausen, ja, da skal de andre få det svett med å svare den i sluttrunden. Kan være en banker for de med litt is i magen. SPILLES!