Montebanker i en svært spennende V64-omgang

Rytter Jenny Brunzell er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V5 Bjerke: Bjerke-lunsj med Tengsareid

Oddstips French Open: Ingen walk-over for Djokovic

Oddstips fotball: Danmark kan ta svekket Tyskland

Vi er kommet godt i gang med en helt fantastisk uke, og til helgen braker det virkelig løs! På Bjerke lørdag er det GULLJACKPOT i V75, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Søndag venter årets Oslo Grand Prix med en gedigen internasjonal V75-omgang. Her blir det trav i verdensklasse, og enorme potter å spille om.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bjerke som er først ut kl.13.40. Her blir det V5-lunsj. Pga at det er Sverige sin nasjonaldag i dag så begynner V64-omgangen såpass tidlig som kl.16.10. Til kvelden er det Sørlandet som står for den norske V65-omgangen, og her er vi i gang kl.18.50.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kalmar byr på en helt herlig V64-omgang denne tirsdagen, og være OBS på at V64-1 begynner så tidlig som kl.16.10. Vi jakter tusenlappene med en småfrekk banker, og krydrer ellers bongene med godbiter. Ta rygg på følgende:



V64-1 : 12 Go De Luxe – Innledningsløpet er småskummelt, og ikke helt lettløst. Hesten vi plasserer først har slitt med skader, og den har ikke startet veldig mye de siste årene. Er dog en ganske bra hest for klassen, og den er billig ute nå. Den sitter fast på en god tid nest sist, mens den nå sist feiler i angrep når kusken trekker proppene. Ble også hindret mot oppløpet, men avslutter likevel fint. Her er det form i anmarsj, sporet burde passe perfekt, og vi velger å varsle for skrellen.

V64-2 : 10 Linda Sånna – Nytt småskummelt løp, og her skal det dreie seg om urutinerte hopper. Vår ide ble det feil for sist, og man skal ikke vektlegge at den ble veldig sliten tilslutt etter et slikt tøft tempo. Var god både nest + tredje sist, og alle rapporter tyder på at den vil være tilbake på sitt beste tirsdag. Får den bare litt tempohjelp må den være het, og vi iler til med tipsnikken.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-3 : 2 Quantum Le Monde – Har sett helt enorm ut under sal, og det er tydeligvis en stilart som den liker. Den spurtet voldsomt etter å ha satt fast for lenge nest sist, og den slår 13 Dirty Dancing In med litt bedre flyt da. Nå sist bare blåser den inn til en helt overlegen seier, og den kom ubrukt til mål. Virker til å ha mye å gå på, og uten noe tull på veien så må sjansene være solide. VI BANKER FREKT!

V64-4 : 3 Cuba Libre Ice – Feilet seg bort fra et trangt spor i volten sist, og det var game over. Gangen før kom den alene til mål, og den vant med krefter igjen. Kan garantert ned mot 15,0 på distansen, og akkurat det straffer ikke mange her. Må bare prøves nå, og rapportene på den er også smellfine.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 7 Day Or Night In – Ligger man litt lavt med på forhånd, og den trenger løp før formen er på topp. Dog var den god direkte i fjor, og i årsdebuten da feilet den som skummel i den siste svingen. Er rett og slett en fryktelig god hest dette, og mot en relativt skalleløs motstand må sjansene være meget gode. MÅ BARE PRØVES!

V64-6 : 9 Gomez – Avgjorde enkelt fra rygg leder sist, men det var neppe mye igjen over mål, og en slik «tømmer» kan ha slått negativt ut. Nå skal den dessuten gå bakfra, og vi er usikker på hvor tøff den vil være da. Raden gjør at den blir kolossalt hardt betrodd, men dette er ikke noe straffespark, og vi velger å gardere den store favoritten.

PS: I spillboksen under kan du allerede nå kjøpe andeler til Nettavisens andelslag på Eksperten til søndagens store V75-omgang og du finner andelspriser fra kr 50 og oppover ved å klikke på lenken "Se flere Eksperten-spill fra Mediehuset Nettavisen" nederst på spillboksen.