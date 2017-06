Nettavisens galoppeksperter jakter ny storeslem

Niels Petersen-trente Spitzbergen som her vinner på Øvrevoll på 17. mai, har en flott vinnersjanse i V64-6 på Jägersro i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende torsdag står foran oss med høydepunktet fra tidlig ettermiddag til langt på kveld. Ballet starter med V4-trav fra Rättvik før Momarken overtar med lunsj-V5. Til kvelden er det så duket for en herlig V65-omgang på Klosterskogen, mens Nettavisens galoppeksperter endelig får prøve seg på V64-galopp igjen, ettersom de nærmest sopte rent bord sist det var V64-galopp fra Sverige mandag 29. mai. Da var det Bro Park som var vertskap, torsdag er det Jägersro som er vertskap.



Tilnærmet storeslem på Bro Park mandag 29. mai.

I V64-spillet landet utbetalingen for seks rette på solide 33 089 kr. Nettavisens V64-forslag med innl.pris på kr 980 satt klokkerent. Det forslaget inneholdt 18 femmere (434 kr pr stk) og 119 firere (49 kr pr stk) og betalte tilbake 46 634 kr. Rangeringen var bunnsolid. I V64-6 hadde våre eksperter førstevalg på 3. valget Dardenne og i V64-5 hadde de fjerdevalg på 4,1 prosenteren og 7. valget 14 High As A Kife. Med banker på omgangens største favoritt 1 Sir Herman ble braksuksess. På Eksperten ble det treff for 13 andelslag.

Tre andelslag fire andeler a kr 250 - utbetaling 46 634

Et andelslag ti andeler a kr 100 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 200 - utbetaling 46 634

Tre andelslag fem andeler a kr 300 - utbetaling 47 091

Tre andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling 49 070

Summa summarum ble det ca 650 000 kr innspilt, når vi tar med en drøss med femmere og firere på de minste forslagene. Totalt omsatte Nettavisen for ca 30 000 kr på Eksperten til V64-løpene på Bro Park i kveld, så avkastningen ble enorm.

I V4-spillet ble det ikke like voldsom utbetaling, men det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 192) det betalte tilbake råflotte 5 026 kr.

Voterløpning og Derby Trial er de to største løpene på Jägersro torsdag og det er samtidig de to siste V64-løpene. V64-5 er Voterløpning med 500 000 i førstepremie, mens Derby Trial i V64-6 har mer "beskjedne" 150 000 kr i første.

Petersen har V64-bankeren

I Derby Trial, som er V64-6/V4-4/DD-2, tror vi sterkt på norsk seier. 4 Spitzbergen (Niels Petersen) lekte med konkurrentene på 17. mai på Øvrevoll. Har aldri startet på Jägersro, men vi velger likevel ham som V64-banker og naturligvis også DD-banker.



PS. I dette løpet tror vi ellers på norsk suksess, Neuroths duo 2 Baltic Eagle og 9 Bolt står nærmest for oss, kanskje tar de norske en trippel. Dette er også V4-4, og der tar vi med 2 Baltic Eagle på de største V4-forslagene.

Bra dobbeltbanker i V64-1

Spillemessig går vi tynt i tre løp og dekker bredt i de tre andre. Vi begynner med å satse på en duo i V64-1. 1 Tertian og 8 IKC Dragon Heart er mer herdet enn konkurrentene, og skal være bedre enn konkurrentene i V64-1.

I V64-3 blir nok 5 Chantaraman klar favoritt. Fikk en klønete reise sist, men rakk likevel frem. Vi bankerspiller 5 Chantaraman på de to minste V64-forslagene. 6 Golden Rocket er imidlertid i rivende utvikling, og han er i våre øyne en sterk utfordrer og får plass på de større V64-forslagene .