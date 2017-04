Nye utfordringer i V64-spillet

Jorma Kontio er aktuell i dagens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Bergsåker: Vi jakter ny opptur i lunsjen

V75 Åby: Enorm V75-jackpot med Nuncio

Oddstips 1: Chelsea sender et skremmeskudd

Oddstips 2: Siste sjanse for Tony Adams

Oddstips 3: Guingamp er elendige borte

Årets hittil beste uke - gå ikke glipp av følgende:

Tirsdag: V65-jackpot på Forus! 359 717 ekstra i sekserpotten!

Onsdag: V76-jackpot! Superonsdag på Bjerke med 2 073 334 ekstra i sjuerpotten!

Fredag: V65-jackpot i Boden! Lunsjomgang med 1 014 894 ekstra i sekserpotten!

Lørdag: V75-jackpot! Internasjonal omgang på Åby! 7 395 928 ekstra i sjuerpotten!



En meget spennende tirsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Kl.12.20 satser vi på ny lunsjsuksess, og løpene i dag er hentet fra Bergsåker. Kl.18.50 er det altså jackpot i V65-spillet på Forus, før dagen avrundes med V64. Eskilstuna står for løpene som starter kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det var ikke enkelt å være spiller på Färjestad mandag, og heller ikke vi greide å løse V64-rebusen da. Tirsdag jakter vi "revansje", og vi gjør det i en svært spennende omgang fra Eskilstuna. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 9 Dominator DT – Er bedre enn raden, og den ligger virkelig i skorpen. Den var ikke helt tom over mål i årsdebuten tredje sist, og også nå sist kom den til mål med litt krefter igjen. Jorma Kontio får igjen sjansen, og fra et spennende smygspor er vi på vakt. Kan vinne med flyt, og den må absolutt passes!

V64-2 : 1 Lawyer Lohr – Er en brennkvikk montehest, og den har ikke gjort mange feil i denne stilarten. Den kom helt alene til mål nest sist, og den var meget god da. Nå sist var den ute mot hester som er flere klasser bedre enn de den møter nå, og den fullførte meget sterkt fra dødens. Taper ikke dette løpet fra tet, og vi banker!

V64-3 : 1 Stardust Melody – Åpent løp, og her kan det smelle. Hesten vi plasserer først er slett ikke verst, og den gjorde flere fine løp som 3-åring. Nest sist var den faktisk trykket ned til 4,6 i odds mot en såpass god hest som Ioana Hanover. Trenger nok et løp eller to i kroppen før storformen er der, men med helt nydelige betingelser må vi bare prøve oss. Oddsen er nemlig smellfin!

V64-4 : 3 Tahiti Journey – Må bare prøves som altfor lite spilt. Hadde usle 4,7% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut… Passerte mål med litt krefter igjen etter et passivt opplegg i debuten nest sist. Nå sist gjør den et klart bra løp etter startgalopp. Gikk en bit under 17-2000m etter galoppen, og det på en ikke helt optimal bane. Her er sporet bedre, og kommer den seg bare greit av gårde, ja, da dukker den opp på foto. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 2 Dennis De Castella – Er svært grunnkapabel, og den er pågang etter et lengre skadeavbrekk. Har fått noen løp i kroppen nå, og den er på vei opp, og frem. Nå sist viste den 11,2 s 900m i kulissene etter galopp, og noe spesielt mer enn det kan man nesten ikke kreve. Her står den ypperlig til spormessig, den støter på riktig motstand, og vi iler til med tipsnikken!

V64-6 : 10 Triton Baz – Åpen finale! Her er det flere mulige objekter, men den vi tilslutt landet ned på var Triton Baz. Den virker å være ordentlig pågang, og nå sist satt den bom fast som PIGG. Tirsdag blir den kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og dette ser spennende ut på forhånd. MÅ MED PÅ ALT!