Nytt V64-snadder blir servert

Ulf Ohlsson kjører vår V64-banker fredag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Nye herlige objekter ble servert i V64-spillet til Bollnäs torsdag. Uppohoppa (3-valg), Blits Buitenzorg (2-valg/vår banker), og Maryland (4-valg) ble alle servert som herlige førstevalg. Nettavisens forslag på Kr.1 120 betalte ut Kr.4 308,-. Östersund står for dagens V64-omgang, og det er en svært jevn/krevende omgang vi har foran oss. Nå byr vi på følgende:



V64-1 : 6 Wariner – Har en passende oppgave foran seg, og det kan utmerket dreie seg om tidlig tet og slutt. Risikerer dog svar fra blant andre 5 Fantoccini, og fra dødens er plutselig den store favoritten i visse problemer. Var solid sist, og den skal stå først på ranken. Dog vil vi varsle litt for en hest som det virkelig sprudlet av sist, 10 O.P.’S Flirt. Kom ut etter pause, og den ble sittende bom fast som helpigg. Vi gav den et klart pluss i kanten, og skulle den se like bra ut fredag, ja, da blir den spennende. Ulf Ohlsson opp er dessuten et klart kuskepluss. Motbudet!

V64-2 : 1 Joel Klipp – Gjør stortsett bare fine løp, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Slo gode 9 Järvsö Jansing nest sist, og det gjorde den på en sterk måte. Trengte løpet etter en liten pause sist, og den ventes forbedret til denne oppgaven. Er over middels fra start når den løser som den skal, og utgangsposisjonen er spennende. Klar OBS-hest som må med på alt!

V64-3 : 8 Coconut AM – Kom ut etter knappe tre mnd pause sist, og den var klart positiv etter sykdom da. Første 1000m på isbanen ble passert på luftige 14,5, og med tanke på det synes vi at Coconut AM fullførte godkjent. Skal normalt ha gått frem med den blåseren i kroppen, og med litt flyt på veien så må mulighetene være fine. OBS!

V64-4 : 14 Red Isac – Er med garanti en av de beste hestene i dette feltet, den er dessuten MILEVIS bedre enn raden, og med litt klaff fra tillegget feller den de fleste tilslutt. Kom ut etter en lengre pause nest sist, og da feiler den med alle kreftene igjen i den siste svingen. Mulig at det ble litt trangt. Nå sist havner den opp i en dårlig rygg, men avslutter enormt innvendig når lukene kommer. Tapte ytterst knepent, og den hadde full fart over mål med alt igjen. Andre omvendt i volten er et helt perfekt spor for denne kusken, og Red Isac må bare prøves. DETTE ER DAGENS BESTE SKRELLSPILL!

V64-5 : 8 Global Rebel – Var litt tung i takene etter pause sist, men den holdt uansett sikkert unna, og den viste en herlig skalle med å strekke på seg tilslutt. Her bøtter nok Ulf Ohlsson til direkte, og normalt blir han vinket tidlig til tet. Da er dette løpet over, og da taper den ikke. Dette er dagens beste V64-banker. Velger man å gardere så skal 13 Baritron passes. Den er på riktig vei nå, og den holdt klart bra sist etter å ha måtte åpne 12,2 f 1000m. Er best med et ryggløp, og den må med på bongen om du går for en annen banker.

V64-6 : 2 Cobra Vici – Vidåpent om ikke vår herlige ide gjør kort prosess da! Hesten vi plasserer først var ikke på topp i sitt siste løp, men har ellers levert meget fine innsatser. Kan ikke få et billigere løp enn dette når det gjelder motstand, den er kjapp i vei, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Skulle ikke denne vinne, ja, da kan nesten hva som helst komme. En, eller veldig mange!