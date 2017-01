Nytt V64-snadder er pågang

Jeppe Juel kjører våre beste V64-banker denne tirsdagen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Gnistrende start på det nye året! Tok du rygg 1. januar?

Våre galoppeksperter serverte noen fantastiske bonger på Bro Park denne søndagen. Nettavisens V4-forslag på Kr.896 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.14 735. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 12 andelslag. Vi gratulerer de som tok rygg med en sterk start på det nye året!



Noen av undertegnedes høydepunkter fra desember:

Over Kr.300 000 innspilt til Bollnäs 23. desember!

Det ble en herlig lunsj for flere av våre kunder i lunsjen til Bollnäs! Undertegnedes store V65-forslag til Kr.1 792 betalte nemlig ut storfine Kr.90 073,-. På Eksperten ble det fullklaff for to slike flate bonger (fire andeler a Kr.500). Cast Bolt (litt over 20%) var dagens nøkkelhest, og den stod alene på samtlige bonger i V65-spillet. I V4-spillet suste undertegnedes minste V4-forslag inn, og det kostet ikke mer enn Kr.224 å levere. Dette betalte ut fantastisk fine Kr.14 390,-. På Eksperten fikk vi ni bonger med fire riktige, og prisen på disse bongene var fra Kr.500 (fire andeler a Kr.125 / fem andeler a Kr.101/10 andeler a Kr.50) til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300).



Lerum med solide V65-systemer på Momarken 20. desember!

Det ble igjen servert BRA tips til en av våre store favorittbaner, Momarken, denne tirsdagen. Vi kom dog ikke helt i mål med de flate bongene, men på begge våre systemer via Eksperten ble det kling i kassen! Systemene kostet Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000), og de betalte ut Kr.64 641 per stk. Det var fine kroner å ta med seg like før jul!



Lerum med stortreff i V75 på Forus 10. desember!

Det var ikke helt enkelt å være spiller på Forus denne lørdagen, og det ble bra med penger for de som kom til lukene! Et av våre system suste imidlertid inn (fem andeler a Kr.1 000), og det betalte ut enorme Kr.194 600,-. Vi gratulerer de fem som kjøpte seg en andel i det systemet.



Lerum med årets V4-tips! Kr.196 ble til Kr.11 289 i Boden 6. desember!

Det ble servert kruttsterke tips til Boden denne tirsdagen, og det er nok en dag vi vil huske litt ekstra godt. Samtlige forslag satt som de skulle, og vårt minste forslag med en innleveringspris på Kr.196 betalte ut fantastisk fine Kr.11 289,-. Mye av nøkkelen til denne utbetalingen var skrellen Gregor Mollyn (6,2%). Den ranket vi imidlertid først, og låste finalen på to hester.

Lerum med supertips på Åby 1. desember!

Under jackpotomgangen på Åby 1. desember satt tipsene knallbra! Tahays Blue Amber (2-valg), Chili Junior Pirat (3-valg), Sandsjöns Revenue (2-valg), og Balfour (2-valg) ble alle servert som tipsenere! Balfour var dagens solide banker, mens Sandsjöns Revenue var en alternativ banker. Nettavisens forslag på Kr.1 344 betalte ut Kr.17 551,-. På Eksperten ble det fullklaff for syv flate bonger (fem andeler a Kr.200/fire andeler a Kr.300/fire andeler a Kr.500). Disse betalte ut fra Kr.17 020 til Kr.18 513,-. Systemet (fire andeler a Kr.1 250) satt også som det skulle, og det betalte ut Kr.25 591,-.

I gårsdagens V64-omgang til Örebro serverte vi hele FIRE rene tipsenere: Milda Hanover (2-valg), Staro Iowa (2-valg/banker på den lille bongen), Pablo Andover (2-valg/dagens hovedbanker), og Arnold Scoop (2-valg) stod alle først på vår rank! Dessverre fanget vi ikke opp sistevalget Toronto Love i innledningen, men Nettavisens lille V64-bong på Kr.240 betalte likevel ut meget fine Kr.2 915,-.



Til Jägersro tirsdag byr vi på mer snadder i V64-spillet! Sjekk ut følgende:



Dagens banker:

V64-1 : 4 Tonicetobetrue – Kommer til Sverige med toppform i kroppen sin, og dette ser dessuten veldig riktig ut på forhånd. Er best uten sko på beina, men på Åby 17.02.2016 var den klart godkjent med sko. Møter en gjeng med medhengere i innledningen, og det er ingen tvil om at vår soleklare ide er den hesten med best innstilling i dette løpet. STOR SJANSE, og vi åpner med å banke Jeppe Juel med Tonicetobetrue!

V64-2 : 6 Uccello Jet – Så helt fantastisk ut tredje + fjerde sist, og vi trodde derfor knallhardt på den nest sist. Da var den imidlertid urussel for dagen. Nå sist var den igjen positiv, og den spurtet fint. På sitt beste er denne fyktelig bra, og får den først løpet sitt, ja, da duger den alle dager i uken mot disse. OBS!

V64-3 : 4 Gri Di Caprio – Var solid i debuten for Peter Untersteiner, og den lagde hakkemat av feltet da. Dog var den noe skakk underveis, og akkurat det likte vi ikke så godt. Har uansett en fin sjanse om den er på sitt beste. 3 Rigel Face – Er det opplagte objektet. Kom ut med fine rapporter i ryggen sist, og da feiler den i fra seg en plass blant de tre mot siste sving. Er ikke veldig enkel, men feilfritt kan den senke alt!

V64-4 : 2 Brianna – Har et utrolig fint løp foran seg her, og med litt form må sjansene være meget gode. Var riktignok ikke på topp etter pause sist, men det løpet har nok bare gjort godt. Kan ventes mye forbedret til denne oppgaven, sporet er perfekt, og motstanden skremmer ikke. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-5 : 10 Triton Neergård – Har en billig oppgave foran seg her, og er denne på topp for dagen, ja, da skal de andre få kjørt seg. Gikk 11,5 s 1000m i kulissene sist, men det ble helt håpløst å runde fra sisteplass mot gode hester. Her er den langt billigere ute, den er stortsett herdet mot gode hester, og den må være spillbar. En banker for de frekke! For de som vil ha med en dypvannsfisk, de skal ta med 7 Lawyer Lohr. Denne er fantastisk i monte, og den var helt rå sist. Dog er den også bra med vogn, og nest sist viser den 09,7/1000m etter galopp med vogn. Har en voldsom fart i kroppen sin, og den må med om Triton Neergård garderes.

V64-6 : 2 Niagara Broline – Blir BLYTUNGT betrodd i finalen, og selvfølgelig kan dette dreie seg om tet og slutt. Dog skal man være klar over at kusken som kjører er urutinert, og vi tør ikke å sette alle pengene på en såpass fersk kusk som helt sikkert har godt med nerver før dette løpet. Det som kan være rundens storskrell er 3 Agrippina. Dette er ingen dum hoppe, og den er blitt matchet mot mye bra hester. Formen er dessuten meget god, og den var enorm etter en grov galopp sist. Den avsluttet også meget bra både nest, tredje, og fjerde sist. Kusken her er veldig fersk, men når en slik har 0% på seg, ja, da må vi prøve oss! OBS!