Rålekker V64-jackpot med 921 632 ekstra i potten

Stefan Söderqvist er aktuell i dagens jackpotomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En strålende uke venter, og her er det flere høydepunkter å glede seg til. Det er selvfølgelig V75-omgangen på Biri lørdag som nyter størst oppmerksomhet, men vi gleder oss også stort til den internasjonale V75-omgangen på Charlottenlund søndag. Når det gjelder dagen i dag så er vi i gang allerede kl.11.10, og det er V5 på Bjerke som er først ut. Deretter venter det en V4-lunsj på Solänget kl.12.20. Leangen byr på en herlig jackpotomgang i V65-spillet kl.18.50, og det ligger knappe 400 000 ekstra i sekserpotten. Halmstad er sist ut, og også her er det jackpot! En deilig V64-jackpot venter, og det ligger hele 921 632 ekstra i potten. V64-omgangen starter som vanlig kl.19.25.

Hvilken start på uken! Halmstad byr altså på en fantastisk jackpotomgang, og det ligger over 900 000 ekstra i sekserpotten. Flere av løpene er kval til Breeders, og kvaliteten på løpene er enorm. Malkin (V64-4) er dagens beste jackpotbanker, og den står alene på våre bonger.

V64-1 : 5 Coin Perdu – Var kongen blant 2-åringene i fjor, og den vant 5 av 5. Løp inn knappe 1,7 millioner, og den vant altså det som var å vinne. Nå er det duket for årsdebut, den blir kolossalt hardt betrodd direkte, og den kan selvfølgelig vinne. Dog er vi litt inne på at den må vinne dette fra dødens, og det trenger ikke å bli enkelt… 3 Exquisite Sisu – Tar normalt tet, og den vil lede lenge. Var klart bra fra dødens i årsdebuten, mens den vant enkelt fra tet sist. Gikk da lynraske 10,3 s 800m. Er under en rivende utvikling, og på en kjapp bane vil den selge seg dyrt. DOBBELTBANKER!

V64-2 : 5 Nicky Flax – Var beintøft ute sist, og selv om den kun ble sjette så gjør den et sterkt løp. Det vi ikke likte var at den var ute på en betonghard-bane, den har startet tett på slutten, og den er nødt å begynne å merke det. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke. 12 Vincent – Var milevis under pari sist, og formen er usikker. Er dog veldig bra på sitt beste, og det kan være en storskrell om den finner frem sine beste takter igjen.

V64-3 : 9 Run Chica Run – Er en knallgod hoppe, og en hoppe man kan banke om man vil gå tynt. Var enorm i nederlaget sist, og vi hadde 10,0 s 800m på klokken. Virker å være under en rivede utvikling, motstanden skremmer ikke, og uten noe tull på veien dreier dette seg om en STOR MULIGHET! Vi tror hardt!

Dagens banker:

V64-4 : 1 Malkin – Er dagens beste jackpotbanker. Den har vært brenngod mot ganske tøff motstand de siste gangene, og den har vunnet etter å ha gjort MYE jobb selv. Nest sist vant den etter tredjespor/dødens, gikk 11,7 s 700m, og landet altså på 13,1/2140ma. Er veldig sterk, den er kjapp i vei, og fra tet skal det en utrolig god hest til for å knekke den ned. Vi tror hardt, og banker!

V64-5 : 9 Electric Light – Har ikke vært 100% i aksjonen, men den har gjort bra løp, og den er i flott form. Nå sist var den ute på en helt upassende, og knallhard bane. Feilet da som slått inn på oppløpet. Nest sist spurter den storstilet, og den taper kun knepent for meget gode Victory Kåsgård. Står spennende til for å smyge med, den duger på ren kapasitet, og den kan overraske.

V64-6 : 3 Schatzi Fayline – Gikk et helt fantastisk løp sist, og den falt virkelig med flagget til topps da. Har fått fire løp i kroppen etter pause, den virker å utvikle seg strålende, og selv om det er bra hester i mot så duger den. Plasserers først fra et ypperlig spor. Adrian Kolgjini kusker i Veijo Heiskanen sitt fravær.