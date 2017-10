Rålekker V64-omgang med forsøk til Breeders

Björn Goop er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi var utrolig nærme store penger i Harstad denne lørdagen, og det var surt å kun få fem riktige på systemet (fire andeler a Kr.1 000). Gardin Trappa (3-valg) var en deilig ide, men dessverre så manglet vi likevel en utgang på systemet. Dermed måtte vi nøye oss med Kr.11 200 i trøstepremie.



Leirvåg med herlig V65-treff på Biri 13. oktober!

Leirvågs største V65-forslag (innl.pris Kr.1 875) på Biri fredag suste rett inn, og betalte tilbake meget solide Kr.46 387. 5-valget Ghandi B.R. i V65-3 var markert på kun tre hester. Vi gratulerer de som tok rygg.

Lukene ble tømt til lunsj i DD-spillet 10. oktober! Vi banket en 18-oddser!

Undertegnedes DD-tips smalt ordentlig til i tirsdagens omgang til Gävle! Supersjokket Brenne Brakar (Odds 18,78) ble servert som en helt fantastisk banker, og den kombinert mot Alan Wadd i DD-2 ga saftig betalt! Undertegnedes lille DD-forslag med en innleveringspris på Kr.180 betalte ut Kr.4 205. Det store forslaget med en innleveringspris på Kr.360 betalte ut storfine Kr.8 410,-.

Strålende lunsjklaff på Øvrevoll 11. oktober!

Nettavisens galoppeksperter har i årevis levert strålende galopptips. Under onsdagens V4-lunsj på Øvrevoll, slo de til igjen. V4-forslaget med innleveringspris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake praktfulle 17 550 kr. I forhåndsvurderingene var de helt klare på at V4-3 var åpen og helgarderte dette løpet på samtlige forslag. Det viste seg å være helt rett, da 11. valget og sistevalget 6 Sound Of Silence vant enkelt. Også i V4-2 hadde de super teft. 7. valget og femprosenteren 6 Ciccarelli var markert på kun tre hester på V4-forslaget til 432 kr, og naturligvis en svært medvirkende årsak til den strålende gevinsten.

Totalt var det 24 andelslag på Eksperten som fikk ta del i moroa og hver seg fikk 17 550 kr på deling.

Axevalla byr på en helt fantastisk V64-omgang denne kvelden, og her skal det blant annet kjøres forsøk til Breeders' Crown. Sporten er dermed langt over det som er vanlig i en normal omgang, og vi synes dessuten at spillet ser meget spennende ut. Sjekk ut følgende:

Dagens banker:

V64-1 : 6 Vamp Kronos – Velger vi å banke i innledningen. Den var bunnsolid etter å ha gjort mye jobb selv både nest + tredje sist. Nå sist så den ut som om den kom fra en annen planet, og du verden hvor bra den var. Via 08,5 s 800m bare forsvant den fra de øvrige, og det var kun en hest i banen den dagen. Her kjører Björn Goop seg til tidlig tet, og siden er dette løpet over? Vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V64-2 : 13 Fedex Cup – Har vært kolossalt forbedret etter at man rykket skoene foran. Det har blitt gjort i begge løpene etter pause, og hesten er ikke til å kjenne igjen. Var god til seier nest sist, mens den gikk enormt sterkt i kulissene etter en grov galopp samt hinder på veien sist. Står ikke tilbake for disse, og fortsetter den sin fine fremgang, ja, da kan bomben slå hardt ned i bonghaugen. Hadde 0,4% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut…

V64-3 : 4 BWT Burnin Alive – Vant det største firåringsløpet for hopper i Finland sist, og det gjorde den på en rålekker måte. Forsvarte sitt innerspor, og passerte på 10,5/13,5. På oppløpet bare forsvant den fra, og den vant utrolig enkelt med krefter igjen. Rapportene på den før denne oppgaven er fine, og fra tet er det definitivt hesten å slå. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-4 : 13 Charmant Hornline – Kom ut etter pause sist, og den debuterte for Rickard Svanstedt. Ble med i sporene ca 800m igjen, men feilet når proppene ble trukket ut på oppløpet. Hadde landet på en tid på rundt 14,5/2140ma uten denne galoppen, og den var i bunn å grunn positiv. Har ikke så verst grunnkapasitet, den er helt riktig ute når det gjelder motstand, og den fortjener et forsøk som helt uspilt (hadde 0,5% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut)! SE OPP!

V64-5 : 9 Gareth Boko – Var ikke langt unna seieren i Europaderbyet sist, og den holder sin fantastisk flotte form. Har møtt de beste hele veien, og det er en traver som nesten alltid gjør sitt beste. Er blytung på ren speed, og den har en spennende oppgave foran seg nå. Det lange oppløpet på Axevalla er naturligvis kun et stort pluss. Feller nok de fleste tilslutt om det bare klaffer litt på veien, og den skal stå først på ranken.

V64-6 : 5 Spickleback Face – Var ute i et forsøk til Svenskt Trav-Kriterium sist, og den var helt strålende i nederlaget. Kom frem i dødens ca runden igjen, og den falt virkelig med flagget til topps. Tåler å bli brukt underveis, og på ren kapasitet ser vi ingen som er bedre enn den her. SPILLES!