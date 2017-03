Saftig V64-jackpot med 1,5 millioner ekstra

Torbjörn Jansson kjører vår V64-banker på mandag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En herlig mandag venter for oss som er glad i å spille på hester. Östersund står for dagens lunsj, og V4-omgangen starter som vanlig opp kl.12.20. Om kvelden blir det V65 på Leangen med start kl.18.50, samt V64 på Färjestad med start kl.19.25. På Färjestad er det STOR JACKPOT med hele 1 565 903 ekstra i sekserpotten.



Vi kom dessverre ikke til lukene i gårsdagens V75-omgang i Sverige, men en knallbra banker ble servert, og 2-valget Qourtney Cox innfridde som vår deilige banker-ide! Nå byr vi på nytt snadder til Sverige, og til Färjestad denne mandagen skal det altså dreie seg om en SAFTIG JACKPOTOMGANG! Vi innleder med en banker, men har ellers tro på flere herlige luringer!

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 5 Victor AU – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og vi går hardt ut med banker direkte. Var toer bak meget gode King City sist (10,0 s 500m), mens den vant sprettlett på en 11-tid i årsdebuten nest sist. Er meget kjapp i vei når den blir laddet med, og ingen vil vel prøve å svare her? Burde normalt komme seg tidlig foran, og da skal dette løpet være over. PS! Det blir skorykk på alle fire for første gang i år om banen tillater det.

V64-2 : 2 Odins My – Har en meget interessant oppgave foran seg, og vi må bare prøve den som en storskrell mot en VELDIG riktig motstand. Leverte flere solide løp i fjor, og den har litt inne når den er som best. Nest sist åpnet den første 1000m på 25,5, stakk til seg mange lengder, men ble da plukket ned den siste biten. Gikk 26,9/2140, og det er nesten to sekunder raskere enn hva den store favoritten har levert... Er kjapp i vei, distansen er intet minus, og leverer den bare som den skal etter pausen, ja, da kan bomben smelle!

V64-3 : 8 Ottens Dibaba – Vant helenkelt i årsdebuten, og den gjorde det på en meget bra måte. Har vunnet fire av fem, og det er ingen tvil om at dette er et løfte. Sporet trekker ned, men den er lynrask fra start, og kan kanskje komme seg foran likevel? Motivert. 2 Storm Surge – Velger vi dog å varsle litt for. Er en hoppe etter Muscle Hill, og tredje sist passerer den fakta mål med litt krefter igjen på 14,9/2140ma… Kommer nå ut etter pause, det er fine rapporter på den, og den er ikke så verst ut bak bilen. PASSES!

V64-4 : 4 Dalhem Photo Dream – Et strålende spilleløp, og her er det veldig jevnt blant flere. Hesten vi plasserer først blir neppe mer enn et 7/8-valg, og den kan storskrelle. Nest sist fikk den løpet spolert av en hest som stoppet, mens den nå sist fullfører godkjent bak hester som Sembs Rebir/Reggae Hall. Virker å være på riktig vei i regi Lars-Åke Söderholm, og den duger godt i omgivelser som dette. MÅ TAS PÅ ALVOR!

V64-5 : 6 Judge Reo – Er på vei mot formen, og den kan skrelle her. Den fikk fullt godkjent i kulissene mot bedre hester enn dette etter pause nest sist. Nå sist spurter den fint ute i banen uten at det klaffet helt på veien. Er VELDIG god når den først har dagen, og skulle det bare klaffe litt nå, ja, da er den med helt i fremste rekke. OBS!

V64-6 : 5 Västerbo Wallet – Har gjort fine løp fra iskalde utgangsposisjoner den siste tiden, og den har også møtt bra hester. Nå sist gikk den 13 s 800m som toer bak Coktail Bar, mens den nest sist er treer bak meget gode hester som Caddie Icon/Whisky Akema. Nå har den endelig fått et bra spor, den følger bilen fra start, og den kan vinne dette løpet fra feks rygg leder. OBS!