Saftig V64-jackpot med 1,6 millioner ekstra i potten

Thomas Uhrberg er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V4 Östersund: Tynn suppe til lunsj

V65 Leangen: Formsterk Solhus har V65-bankeren

Oddstips 1: Dette er Citys drømmemotstander

Oddstips 2: Milan mangler halve førsteelleveren

En ny herlig uke venter! Sjekk ut følgende:

Mandag: Stor V64-jackpot til Halmstad. Hele 1 629 245 ekstra i sekserpotten!

Onsdag: V76 på Bjerke med saftig bonuspott! Hele 1 168 140 i bonus til eventuell alenebong.

Torsdag: Bjerke arrangerer det nordiske lunsjkonseptet Dagens Rett. V4/V5 med stor pott!

Lørdag: V75 på Biri med hele 13 millioner til eventuell alenebong.



Søndag: Enorm V64-jackpot! Hele 2 569 297 ekstra i sekserpotten!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med spillfest i Harstad 5. februar!

Det ble fantastisk flott treff i V5-spillet fra Harstad søndag. Det mellomste V5-forslaget (innl.pris kr 480) betalte ut helt fantastiske 26 104 kr. Tre andelslag med fire andeler a kr 125 på Eksperten (6 526 kr tilbake per andel), ett andelslag fem andeler a kr 101 (5 220 kr tilbake per andel) og ett andelslag ti andeler a kr 50 (2 610 tilbake per andel), var gledelig nok blant de andelslagene til Nettavisen som fikk ta del i den strålende V5-suksessen.

I V65-spillet der det var stor jackpotomgang, ble det noe mer favorittpreget, men Nettavisens aller minste V65-forslag (innl.pris 150 kr) satt uansett klokkerent og betalte tilbake 1 524 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Et par saftige høydepunkter fra januar! Tok du rygg?

Ny toppgevinst! Lerums V75-system betalte ut Kr.159 607!

Det ble servert meget sterke V75-tips til Solvalla 29. januar! Vårt V75-system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut hele Kr.159 607,-. Linus Boy innfridde som dagens beste banker, og superskrellen Nisse Roc (1,7%) var med på samtlige bonger! Vårt reduserte V75-forslag med en innleveringspris på Kr.432 betalte ut Kr.3 072,-. Det ble også bra for de som tok rygg i V5-spillet, og her betalte vår reduserte V5-bong på Kr.432 ut Kr.4 526,-



Kr.960 ble til Kr.154 431 i V5-spillet på Bergen Travpark 26. januar!

Det ble svært vrient i V5-spillet på Bergen Travpark denne torsdagen, og kun fire bonger greide å løse V5-rebusen. Undertegnedes V5-forslag med en innleveringspris på Kr.960 satt imidlertid som støpt, og utbetalingen ble enorme Kr.154 431,-. På Eksperten ble det fullklaff for en av våre V5-bonger (fire andeler a Kr.250), og det ble en ordentlig opptur for de som tok rygg.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Halmstad er først ut med V64 denne uken, og de åpner likegodt med en DIGER JACKPOT! Over 1,6 millioner ligger det ekstra i dagens sekserpott, og de skal vi være med å krige om! Det er ingen enkel omgang vi har foran oss, og bankeralternativer finnes det ikke mange av. Vi landet tilslutt på 6 Ridgehead Laurette (V64-3) som dagens beste banker. Ellers vrimler det av luringer i løpene, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Gambino Degato – Svarte ærlig opp i en tett oppløpsfinish sist, og den var klart bra. Var også positiv nest sist, og da viste den 11,5 s 700m. Virker mer stabil igjen nå, og feilfritt dreier dette seg om en stor sjanse. Dog kan vi ikke gå til på den som banker på en oppjaget sprint med tanke på at den er alt annet enn helt travsikker. Motivert, men…

V64-2 : 2 Din Lymmel – Her blir den meget urutinerte hoppen 11 Julia Håleryd enormt hardt betrodd. Har vunnet tre strake, men hang litt tøm tilslutt sist, og vi kan ikke anbefale et bankerspill. Ideen vår er bedre enn raden, og den kan overraske. Spurtet voldsomt den siste biten sist, og da viste klokken 11,8 s 500m med masse krefter igjen. Nest sist var den tapper i nederlaget, og den er altså i en flott form! Står spennende til nå, og den skal passes!

V64-3 : 6 Ridgehead Laurette – Blir vår jackpotbanker. Vi snakker her om en 4-åring som utvikler seg veldig fint for tiden. Den vant sprettlett nest sist, mens den nå sist ble speedet ned. Noterte seg uansett for en bra tid. Har nå blitt strøket inn et spor, den er kjapp ut, og feelingen sier tidlig tet. Da tror vi at Uhrberg får gjøre akkurat som han vil, for her er det med få unntak svært billig i mot. Må har en STOR sjanse, og vi banker!

V64-4 : 7 Best Dream – Fikk et brutalt møte med løpsbanen igjen etter et lengre avbrekk sist, og det kunne jo ikke gå med tanke på hvordan reisen ble. Rapportene på den før det løpet var meget oppløftende, og det skal bli spennende å følge den andre gangen ut. Normalt er distansen et pluss, og lette Clara Jonasson opp er interessant. Kan vinne dette om det skulle klaffe bedre enn sist!

V64-5 : 11 Podium – Må være spennende her. Hadde kun 3,9% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det tar vi i mot med takk. Det har blitt tull med galopp de to siste gangene, men tredje sist var den helt fantastisk. Leverer da et av de raskeste oppløpene hittil i 2017, og den “FLØY” over mål ute i banen. Oi, Oi, Oi, hvilket inntrykk! Et bakspor skal være et pluss, og får den bare det riktige ryggløpet, ja, da er den altså SYLVASS på speed. MÅ MED PÅ ALT!

V64-6 : 7 Mitos Gold – Er en 4-åring som utvikler seg fint, og det er en hest vi liker veldig godt. Vant etter et tøft opplegg nest sist, mens den avgjør sikkert etter en sterk sisterunde sist. Tåler å bli brukt underveis i løpene, og havner den bare ikke helt feil på det så må dette dreie seg om en FLOTT mulighet. Vår ide!