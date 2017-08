Saftig V64-jackpot med over 1,1 millioner ekstra

Ulf Ohlsson er aktuell i dagens jackpotomgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en strålende fredag foran oss, og endelig er Solvalla tilbake med fredagslunsjen. V65-1 begynner som vanlig kl.12.45. Jarlsberg byr så på en høyinteressant V65-omgang med start kl.18.50. Dagens høydepunkt skjer i Gävle, og her er det altså STOR JACKPOT i V64-spillet. Hele 1,1 millioner ligger ekstra i dagens sekserpott, og her er man i gang kl.19.25.

Gävle byr på en svært spennende jackpotomgang denne fredagen, og det er en omgang vi liker skarpt. Med 1,1 millioner ekstra i sekserpotten skal det svært lite til før utbetalingen skyter i været, og vi jakter tusenlappene med frekke bonger! Bankeren som vi landet på kommer ut i et løp hvor den store sal maler på med så mye hest som mulig. 4 Tom Frontline (V64-4) har dog et gaveløp foran seg, og når du har lest vår info, banker nok også du den.

V64-1 : 10 Feeka SE – Er enormt grunnkapabel, og den burde hatt en million på konto. Har dog gjort det vanskelig for seg selv med galopper, men du verden hvor bra den er når den går feilfritt. Har nå fått et par løp i kroppen etter en lengre pause, og sist var den ute i et forsøk til Diamantstoet. Føk til tet bak bilen, og den så sluttkjørt ut når den plutselig feilet i den siste svingen. Gikk glipp av en tid langt ned på 13-tallet, og den hadde trolig kjempet om seieren uten den galoppen. Ellers la vi merke til at den var god, og rund rundt magen sin, og normalt går den MYE fremover med løp i kroppen. Kan opplagt felle alt uten galopp nå. OBS!

V64-2 : 10 Cameron Dream – Spennende sprintløp hvor vi tror det vil gå ordentlig unna. Da er det aldri feil å komme med sparte krefter bakfra, og nettopp det tror vi bestemt at vår klare ide vil gjøre. Etter pause sist taktet den voldsomt om etter sene luker, den gikk helpigg i mål, og på klokken stod det 12,3 s 800m som helt ubrukt… Står i en perfekt rygg fra start, og klaffer det bare litt på veien må den være HET! SPILLES!

V64-3 : 4 Alfie – Står 20m billigere inne i dette løpet kontra 6 Mofaksan/7 Trippa Undan fra SM 3. juli. I det nevnte løpet feilet Alfie fra start, men fikk etter hvert tredje som ble til andre par utvendig. Fullførte ordentlig fint etter litt småsene luker, og den var ikke helt tom i mål. Har gunstige betingelser foran seg nå, og klaffer det bare litt på veien for kusken, ja, da trenger den ikke å være ueffen. OBS!

V64-4 : 4 Tom Frontline – Her er det ekstremt dårlig kvalitet på hestene, og når det i tillegg skal dreie seg om en kjørematch med kusker som ikke akkurat vinner hver dag, ja, da blir vi alt annet enn sjokket om det kan skrelle til her. Vi prøver dog å få et forsprang på den store sal i nettopp dette løpet, og vi går for et frekt bankerspill på en hest som må ha en solid sjanse mot denne billige gjengen. Den feilet med ALT igjen i stengt posisjon mot oppløpet nest sist, og den gikk glipp av en plass helt der foran. Nå sist ble den aldri kjørt med, men den spurtet fint i kulissene når den fikk gå litt på oppløpet. Kan ikke få en billigere oppgave enn dette, og vi tror på en flott sjanse. Dette er dagens frekke jackpotbanker!

V64-5 : 6 Quid Pro Quo – Her blir 4 Highspeed Call hardt betrodd, men hvordan er det egentlig med formen? Har nemlig ikke sprudlet veldig på slutten, og vi må bare spekulere. Hedershesten som vi ranker først defilerte hjem seieren sist, og draskylappene var ikke nødvendig å dra ned. Har nå fått noen løp i kroppen etter en lengre pause, og det skal bare ha gjort godt. Til denne starten blir det skorykk bak, og den MÅ være het i såpass overkommelige omgivelser som dette.

V64-6 : 12 Countdown – Er dagens beste skrellspill. Vi snakker her om en traver som radet opp med sterke stayerløp når den stod hos Johan Untersteiner. Har nå kommet på et nytt sted, og den har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause. Nå sist så den helt klink ut, men så fikk nok kusken litt panikk når hun merket at det kunne bli jevnt likevel, og dermed endte det med målgalopp. Gangen før så den MAGISK fin ut, og den spurtet voldsomt etter sene luker. Da må man også huske på at den ble hengt opp i sporene innledningsvis. Er BETYDELIG bedre enn raden, den er ordentlig pågang i sin nye regi, og med flyt kan bomben smelle brutalt. TAS MED PÅ ALT!