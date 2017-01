Sjöström fikser ny V64-opptur med Reggae

Claes Sjöström er aktuell i dagens V64-omgang. foto : ck : king tilly_sjstrm claes Foto: Ck

Lerum med en ny herlig supertreff på V64-systemene 24. januar!

Våre V64-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret på Jägersro denne tirsdagen. Superskrellene Sagarmäthä (10-valg), og Kendra Silvio (6-valg) kom begge med på gardering.

Systemene betalte ut hele Kr.92 702 hver seg, og gratulasjoner er på sin plass.

Det ble altså fullklaff for våre V64-systemer på tirsdag, og fra Bollnäs denne torsdagen skal vi være med å kjempe om fine kroner påny! Bankeren fant vi i finalen, og her har 14 Reggae Hall en meget bra sjanse.

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 2 Smile Of Mine – Et småskummelt løp innleder denne torsdagen. Feelingen er at vår tipsener får teten, og blir det bare ikke en for tøff første 500m, ja, da kan den renne unna. Nå sist fikk den aldri sjansen, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Draskylappene ble ikke nappet ned. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-2 : 9 Järvsö Tor – Er den beste hesten i feltet, og det skal bli spennende å følge den etter pause. Har egentlig et altfor lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og den vil gjøre det skarpt i det grunnlaget som den nå står inne i. Rapportene på den etter pause er fine, og motstandsmessig ser dette veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!

V64-3 : 7 Cut Him Some Slack – Har radet opp i stor stil, og nå sist ble det seier i V75 etter en råsterk sisterunde. Vi hadde 11,5 s 800m på klokken. Står dumt til spormessig nå, men blir det bare ikke aldeles feil på startsiden så må mulighetene være meget solide. MOTIVERT!

V64-4 : 7 Jeppas Pronto – Er en hest som det stadig snakkes positivt om, og den var et STORT SKRIK på Solvalla sist. Var da helt grei i nederlaget. Er veldig grunnkapabel, og på sitt beste gjør den seg garantert ikke bort i et løp som dette. Nå blir det også litt odds i den, og den er verdt et forsøk. OBS!

V64-5 : 6 Lindeberg – DD-1 er åpent, og her er ikke veldig mange helt sjanseløse. Hesten vi plasserer først er bedre enn raden, og den har kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen. Distansen på torsdag er den riktige, den er meget kjapp i vei, og med flyt på startsiden kan det gå. Prøves som en frekkis!

V64-6 : 14 Reggae Hall – Velger vi å banke i finalen. Det er snakk om en hest som trives på distansen, den har flott form i kroppen, og den fullførte sterkt sist. Står noe tøffere inne kontra tidligere, men det betyr normalt mindre på en slik distanse som dette. Går med i rygger, og kommer blytungt på siste bortre? ALL IN!