Småfrekk banker fikser V64-opptur

Ove A Lindqvist er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En ny mnd er over oss, og nesten som vanlig er det utrolig mye å glede seg til. Når det gjelder dagen i dag så er det Romme som er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Forus står så for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Her kan man blant annet glede seg til møtet mellom Torben, Ulsrud Tea, og Gylden Balder! Solänget er sist ut, og her starter som vanlig V64-omgangen kl.19.25. Vær også OBS at vi i kveld kan spille inn i den svenske V4-potten, og her er det spillstopp kl.20.09.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solänget står for V64-løpene denne tirsdagen, og kvalitetsmessig er dette ingen bra omgang. Vi blir derfor ikke overrasket om det kan smelle litt i flere av løpene. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 4 Prince Knight – Var bra i comebacket sist, og den ble altså plukket ned på streken da. Tiden må sees i lys av at de løp i en “myr”. Nå har den fått denne blåseren i kroppen etter pausen, og vi blir alt annet enn overrasket om den har en 15-tid i kroppen på en bra bane. Prøves som et frekt objekt i innledningen.

V64-2 : 6 Brenne Brakar – Gikk et sterkt løp i Derby sist, og den virker å være på riktig vei hos Robert Bergh. På kapasitet er dette feltes klart beste hest, og feilfritt snakker vi normalt om en vinner. Skal selvfølgelig stå først på ranken, og denne skal bli spennende å følge videre hos Robert Bergh.

V64-3 : 1 Castanya Am – Følger bilen fra start, og normalt skal det en uhyggelig rask hest for å hente noen lengder på den. Har gjort fire løp etter pause, og den har vært veldig positiv hver gang. Har vært ute mot tøffe hester de siste gangene, og her ser det fakta noe billigere ut. Rapportene på den er fine, og vi tror hardt!

V64-4 : 2 Iamsexyandiknowit – Dagens tyngste favoritt, 8 Tropicana Ås, er altså blitt strøket, og dermed burde sjansene for vår klare ide være veldig gode. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den solgte seg dyrt fra tet sist. Er normalt enda bedre til denne starten, og motstanden er svært billig. SPILLES!

V64-5 : 10 Talls Odin – Har ingen perfekt oppgave foran seg, men et lite felt + 2680m å gjøre det på, ja, det hjelder på. Har vært litt variabel, men nå sist så den veldig fin ut med masse krefter igjen over mål. Møtte da svært gode hester, og motstandsmessig er den billigere ute nå. Kan overraske med flyt fra tillegget!

V64-6 : 7 Nikki Celeber – Småskummel finale. Favoritten er dog motivert, og den har gjort fine løp mot bedre hester enn dette på slutten. Går nå ned en klasse når det gjelder motstand, og leverer den på sitt beste så har den en bra sjanse. Rader dog ikke opp, og det er dessuten snakk om en fersk hoppe. Motivert, men…